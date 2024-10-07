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14. Kocaeli Kitap Fuarı'na Büyük İlgi

282 bin kişi, 14. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı. Etkinlik, 'Savaşın ve Acının Edebiyatı' temasıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:52
14. Kocaeli Kitap Fuarı'na Büyük İlgi

14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Ziyaretçi Rekoru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı, "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla kapılarını açtı. Fuarın ilk iki gününde 282 bin kişi etkinliği ziyaret etti.

Türkiye'nin En Büyük Kitap Fuarı

Kocaeli Kitap Fuarı, Türkiye'nin en büyük ziyaretçi ve etkinlik sayısı bakımından öne çıkan kitap fuarı olma özelliğini taşıyor. Milyonlarca kitabın sergilendiği bu dev etkinliğe kitapseverler, ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik Detayları ve Katılımcılar

Fuar, 13 Ekim'e kadar Kocaeli Kongre Merkezi ve çevresindeki otopark alanında kurulan çadırlarda ziyaret edilebilecek. Bu yıl etkinliğe 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. Ayrıca bu yıl 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği düzenlenecek.

Fuarın Teması ve Onur Konuğu

Bu yılki tema, dünya genelinde yaşanan acıları ve zulümleri vurgulamak amacıyla "Savaşın ve Acının Edebiyatı" olarak belirlendi. Fuarın onur konuğu ise Prof. Dr. Sadettin Ökten. Fuarın hedefi ise 1 milyon ziyaretçi olarak belirlendi.

Büyük Beklenti

Yıl boyunca Kocaelililer ve çevre illerden gelen okuyucuların heyecanla beklediği fuar, 5 Ekim Cumartesi günü bir kez daha kitapseverlerle buluştu. Edebiyat, tarih, medya, siyaset ve sanat dünyasının önemli isimleri, okurlarıyla bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nı ilk iki gününde 282 bin kişi gezdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nı ilk iki gününde 282 bin kişi gezdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nı ilk iki gününde 282 bin kişi gezdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nı ilk iki gününde 282 bin kişi gezdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nı ilk iki gününde 282 bin kişi gezdi.

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