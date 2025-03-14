14 Mart 2025: Önemli Gelişmeler ve Etkinlikler

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili ve eski Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın babası Celal Akar'ın cenaze törenine katılacak.

(Kocaeli/13.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti İl Teşkilatı İftar programına katılacak.

(Van/13.30/14.00/18.19)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'de Yeşilayın "Kadınlarda Bağımlılık ve İyileşme Süreçleri Forumu" yan etkinliği ile KADEM'in "Kadın Emeğini Anlamak" paralel etkinliğine katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(New York)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde Danimarka'dan İade Edilen Eserlerin Teslim Töreni'ne katılacak, Şehzade Korkut Camisi'nde cuma namazının ardından caminin restorasyonunun tamamlanmasına ilişkin basın açıklaması yapacak, Akdeniz Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Antalya/11.30-16.45)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Güzelyalı Kapalı Semt Pazarı iftar programına katılacak.

(Adana/18.52)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti'nin "Gönül Sofraları" buluşmaları kapsamında vatandaşlarla iftarda bir araya gelecek.

(Gaziantep/15.45-18.44)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla basın açıklaması yapacak.

(Ankara/11.00)

7- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç töreni ile Dülük OSB Kavşağı Temel Atma programına katılacak, Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, vatandaşlarla iftar yapacak.

(Gaziantep/11.00-18.44)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, Lüleburgaz'da iftar programına katılacak.

(Kırklareli/16.00-19.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- Trendyol 1. Lig'in 30. haftası; Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor maçlarıyla başlayacak.

(Balıkesir/16.00/Şanlıurfa/20.30)

4- THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Münih/22.30)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftası; Bodrum Basketbol-Nesibe Aydın, Fenerbahçe Opet-Danilos Pizza ve OGM Ormanspor-BOTAŞ maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/İstanbul/Ankara/15.00)

6- 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, erkekler ve kadınlar kategorisinde 5 kıtadan yaklaşık 450 bisikletçinin katılımıyla Konya Veledromu'nda başlayacak.

(Konya)