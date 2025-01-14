14 Ocak 2025: Politika, Ekonomi ve Spor Gündemi

14 Ocak 2025'te Türkiye'de önemli siyasi, ekonomik ve spor etkinlikleri gerçekleşecek. CHP lideri Özgür Özel konuşacak, spor karşılaşmaları ve bakanlık ziyaretleri yapılacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:00
14 Ocak 2025: Politika, Ekonomi ve Spor Gündemi

Politika Gündemi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup toplantısında TBMM'de konuşacak. (13.30)

Yasama Yürütme Politikası

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da Valiliği ziyaret edecek ve Aslan Selim Anadolu Lisesi Açılış Töreni'ne katılacak. (09.30/11.00)

TBMM'de MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek ve Genel Kurul, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni ele alacak. (10.45/12.45/15.00)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik lansmanı ile protokol imza törenine katılacak. (Ankara/15.00)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'ne ziyarette bulunacak. (Ankara/10.00)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına iştirak edecek. (Ankara/14.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024'e ilişkin kümes hayvancılığı ve süt ürünleri üretim istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. (Ankara)

Dünya Diplomasi

Suriye'deki gelişmeler, Baas rejiminin ve Esed ailesinin iktidarının sona ermesi sonrası izleniyor. (Şam/Halep)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ile ilgili gelişmeler aktarılacak. (Gazze/Kudüs)

Spor Gündemi

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle nefes kesen bir karşılaşmaya çıkacak. (Paris/22.30)

BKT Avrupa Kupası 15. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Litvanya'nın Wolves ekibini ağırlayacak. (İstanbul/20.00)

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı maçlarında Aliağa Petkimspor ve Manisa Basket; sırasıyla İsrail ve Almanya takımlarıyla mücadele edecek. (20.00/22.00)

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo-VakıfBank maçıyla 16. hafta başlayacak. (İzmir/18.00)

Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'da devam edecek. (Fotoğraflı)

Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık devam ediyor. (Melbourne)

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