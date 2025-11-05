14. Rize Günleri Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Başladı

İstanbul'daki etkinlik 9 Kasım'a kadar sürecek

İstanbul’da düzenlenen 14. Rize Günleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki açılış programıyla başladı. Etkinlik, Rize’ye ait yöresel değerlerin tanıtımı ve konserlerle 9 Kasım’a kadar sürecek.

Programda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, RİDEF Başkanı Hasan Başça, RİDEVA Başkanı Recep Albayrak ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılışta, protokol konuşmalarının ardından dev demlikte demlenen Rize çayı ziyaretçilere ikram edildi.

Bakan Osman Aşkın Bak etkinlikte şu sözleri kaydetti: "Rizelim, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Size selam getirdim Recep Tayyip Erdoğan’dan.’ Dolayısıyla Rizelilerin olduğu yerde enerji, heyecan, coşku vardır. Yağmur geldi. Hep beraber bir araya geldik. Güzel bir 4 gün geçireceğiz. Gerçekten bizim olduğumuz yerde muhteşem bir coşku var. Rize’de güzel işler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şehir hastanesiyle, limanıyla, lojistik merkeziyle, Ovit Tüneli’yle, havalimanıyla ve pek çok yatırımıyla beraber Rize’de büyük işler yapılıyor. Büyük yatırımlar yapılıyor. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz de Rize’nin her ilçesine spor salonları, futbol sahaları, merkezdeki üniversitemizin öğrenci yurtlarına, diğer yatırımlar ve belediyemizin yatırımlarına destek oluyoruz. Gerçekten Rize dönüşüyor. Merkezdeki kentsel dönüşüm her şeyiyle beraber değişen bir Rize var. Gelişen bir Rize var. İnşallah Rize’miz gelecekte çok daha güzel işlerle karşılaşacak"

Bilal Erdoğan ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi hakkında şunları söyledi: "Biz de memleketimiz için karınca kararınca üniversitemizi geliştirme vakfında Cumhurbaşkanımızın ismine layık bir üniversitemiz olsun diye aşağı yukarı 10 yıldır çalışıyoruz. Üniversitemiz gerçekten son yıllarda istikrarlı bir çıkış trendinde. Hem yayın itibarıyla, akademik çalışma itibarıyla hem öğrencilerin memnuniyeti itibarıyla hem akademisyenlerimizin projeleri ve şehre yarayan çalışmaları itibarıyla üniversitemiz çok iyi mesafe alıyor. Şunu biliyoruz, üniversite elbette ki şehirle beraber büyüyecek, gelişecek. Onun için şehrimizin de Cumhurbaşkanımızın memleketi olmaya layık olmak için yapacağı işler var. Bunlar için çalışıyoruz. Rize’mizin daha iyi tanınmasına ihtiyacımız var. Rize’mizin bölgede gerçekten altyapısıyla, insanının çalışkanlığıyla, projeleriyle, güzellikleri ile sadece turizmle değil, birçok alanda bir merkez konumunda olduğunu biliyoruz ama bunu bilmeyenlere de anlatmak için bütün Rize’nin paydaşlarının bir araya gelip el birliği etmesine, birlikte çalışmasına ihtiyacımız var. Bu bakımdan İstanbul’daki hemşehrilerimize kendi sahalarında memlekete hizmet etmek için ne yapabilirlerse ortaya koymalarını özellikle arzu ediyoruz"

İstanbul Valisi Davut Gül hemşehri derneklerinin önemine değinerek, "Aslında sadece Rize için memleket günleri değil, diğer sivil toplum kuruluşlarının, diğer hemşehri derneklerinin de bu geçiş döneminde hemşehri günleri yapması ile ilgili sıkıntılarını Hasan Turan vekilimize, Abdullah Özdemir başkanımıza ilettiğinde onlar da Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiler. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul’un en güzel yerlerinden biri, bu güzel Millet Bahçesi’nin içerisine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından bu güzel tesisler yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Binayı yapmak önemli, bunu işletmek daha da önemli. Kendisinin bize sağladığı imkanlarla her hafta bir hemşehri günlerini burada yapıyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise etkinliğin Rize’nin kültürünü İstanbul’a taşıyacağını vurgulayarak, "5 gün boyunca Rize’mizin mavisiyle, yeşiliyle, doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle ve gastronomisiyle tüm güzelliklerini İstanbul’daki hemşehrilerimiz doyasıya yaşayacak. Memleket günleri Feshane’de başladı, Yenikapı’da devam etti, Maltepe’de gelişerek büyüdü. Maalesef son birkaç yıldır siyasallaştırılmaya çalışılan memleket günlerini burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Rize kültürünün tanıtımı, konserler ve stantlarla ziyaretçilere açık olacak; düzenleyenler programın şehri tanıtma ve hemşehriler arasında dayanışmayı güçlendirme hedefinde olduğunu belirtti.

