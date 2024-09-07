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14. TransAnatolia Rally Raid Yarışı Van'da Tamamlandı

TransAnatolia Rally Raid, Mersin'den başlayıp Van'da sona erdi. Yarış, 14. kez düzenlendi ve sporcular birbirleriyle zorlu parkurda yarıştı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:00
14. TransAnatolia Rally Raid Yarışı Van'da Tamamlandı

14. TransAnatolia Rally Raid Yarışı Van'da Sona Erdi

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Bu yıl 14'üncüsü yapılan yarış, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Japonya ve Büyük Britanya gibi ülkelerden katılım sağladı.

Yarışın Seyri

Yerel ve uluslararası 91 sporcunun katıldığı yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığının izni ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından desteklenmiştir. Yarışmacılar, Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü çevresinde start alarak, zorlu parkuru aşıp Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştılar.

Kategoriler ve Dereceler

2 bin 200 kilometre uzunluğundaki parkurda motosiklet kategorisinde, İspanyol sporcu Lorenzo Sanchez Santolino Sherco takımıyla 18 saat 47 dakika 58 saniye ile birinci oldu. Yamaha takımından İtalyan Allessandro Botturi 18 saat 49 dakika 62 saniye ile ikinci, yine Yamaha takımından Matteo Drusiani ise 19 saat 28 dakika 11 saniye ile üçüncü sırayı aldı.

Otomobil klasmanında, SSV kategorisinde Büyük Britanya ve Fransa'dan katılan Paul Severin ile Delphine Delfino 20 saat 28 dakika 14 saniyelik süre ile birinci oldular. Otomobil kategorisinde ise Romanya'dan Marian Andreev ile Marius Pop 27 saat 16 dakika 29 saniye ile liderliklerini sürdürdü.

Ödül Töreni ve Değerlendirmeler

Yarış sonrası düzenlenen ödül töreninde konuşan Van Valisi Ozan Balcı, etkinliğin kente büyük bir enerji kattığını belirtip, "Bu etkinliği burada düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Gelecek yıl da benzer bir organizasyona ev sahipliği yapmayı arzuluyoruz," ifadelerini kullandı.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, "Bir hafta önce Mersin'den başladık ve başarıyla finish çizgisine ulaştık. Van, gerçekten etkileyici bir yer ve burayı keşfetmek harika bir deneyimdi," diye konuştu.

TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen ise, "Etkinliklerimizle sadece yarış düzenlemiyor, aynı zamanda spor turizmine katkı sunuyoruz. Yarışmacılar, Van'ın güzelliklerinin tadını çıkardılar," dedi.

Törende başarılı sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa...

Mersin'de 31 Ağustos'ta start alan 14. TransAnatolia Rally Raid yarışı, Van'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü’nün bulunduğu bölgede start alan yarışmacılar, zorlu parkuru geçerek Van Müzesi önündeki kamp alanına ulaştı.

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