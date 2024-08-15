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15 Ağustos 2024 Gündem Özeti

Gündem özetinde bugün siyasetten ekonomiye çeşitli etkinlikler ve önemli duyurular yer alıyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 00:01
15 Ağustos 2024 Gündem Özeti

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı - Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk, Tarih: 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile önemli bir ikili görüşme yapacak. Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda bir olağanüstü oturuma katılacak.

(TBMM/14.00/15.00)

Eğitim ve Eğitim İlçeleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katılarak önemli bilgiler verecek.

(Ankara/11.30)

Ekonomi ve Finans Bilgileri

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri ile Temmuz ayına ait uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

    • (Ankara/14.30)

  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak.

    • (Ankara/14.00)

  • Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı ücretli çalışan istatistikleri ve Temmuz ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

    • (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi Faaliyetleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı Fuad Hüseyin eş başkanlığında, üst düzey katılımcılarla Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı gerçekleştirilecek.

(Ankara)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlikler gözlemleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 753. yılı anma programının açılışına katılacak.

(Nevşehir/20.00)

Spor Müsabakaları

  • Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak.

    • (Viyana/19.00)

  • RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımını ağırlayacak.

    • (İstanbul/20.45)

  • Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Spor Kompleksi'nde düzenlenecek. Bu etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek katılacak.

    • (İstanbul/14.00)

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