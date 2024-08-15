15 Ağustos 2024 Gündem Özeti

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2024
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Siyasi Gelişmeler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile önemli bir ikili görüşme yapacak. Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda bir olağanüstü oturuma katılacak.
(TBMM/14.00/15.00)
Eğitim ve Eğitim İlçeleri
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katılarak önemli bilgiler verecek.
(Ankara/11.30)
Ekonomi ve Finans Bilgileri
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri ile Temmuz ayına ait uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak.
- Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı ücretli çalışan istatistikleri ve Temmuz ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
(Ankara/14.00)
(Ankara/10.00)
Dünya Diplomasi Faaliyetleri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı Fuad Hüseyin eş başkanlığında, üst düzey katılımcılarla Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı gerçekleştirilecek.
(Ankara)
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlikler gözlemleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
Kültür ve Sanat Etkinlikleri
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 753. yılı anma programının açılışına katılacak.
(Nevşehir/20.00)
Spor Müsabakaları
- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak.
- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımını ağırlayacak.
- Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Spor Kompleksi'nde düzenlenecek. Bu etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek katılacak.
(Viyana/19.00)
(İstanbul/20.45)
(İstanbul/14.00)
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