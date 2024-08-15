15 Ağustos 2024 Gündem Özeti

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2024

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Siyasi Gelişmeler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile önemli bir ikili görüşme yapacak. Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda bir olağanüstü oturuma katılacak.

(TBMM/14.00/15.00)

Eğitim ve Eğitim İlçeleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katılarak önemli bilgiler verecek.

(Ankara/11.30)

Ekonomi ve Finans Bilgileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri ile Temmuz ayına ait uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri ile ayına ait uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak. (Ankara/14.30) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak.

(BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak. (Ankara/14.00) Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı ücretli çalışan istatistikleri ve Temmuz ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi Faaliyetleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı Fuad Hüseyin eş başkanlığında, üst düzey katılımcılarla Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı gerçekleştirilecek.

(Ankara)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlikler gözlemleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 753. yılı anma programının açılışına katılacak.

(Nevşehir/20.00)

Spor Müsabakaları

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak.

, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında takımıyla karşılaşacak. (Viyana/19.00) RAMS Başakşehir , UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımını ağırlayacak.

, UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.45) Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Spor Kompleksi'nde düzenlenecek. Bu etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek katılacak. (İstanbul/14.00)

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