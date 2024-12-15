DOLAR
34,92 0%
EURO
36,7 0%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.529.373,95 -0,41%

15 Aralık 2024: Gündem Özeti ve Önemli Gelişmeler

15 Aralık 2024 gündeminde siyaset, dünya diplomasi ve spor alanındaki kritik gelişmeler yer alıyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 00:01
15 Aralık 2024: Gündem Özeti ve Önemli Gelişmeler

Yasama ve Yürütme Aktiviteleri

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün Samsun'da teşkilat buluşmasına ve Çorum'da bölge istişare toplantısına katılacak. Toplantılar sırasıyla 14.00 ve 18.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde görüşmeler yapılacak. Bu önemli oturum 11.00'de başlayacak.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

Suriye'de, Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından süreç devam ediyor. Gelişmeler Şam ve Halep'te takip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ile ilgili durum da dikkatle izlenmeye devam ediyor. Bu gelişmeler Gazze ve Kudüs'te değerlendirilmektedir.

Güncel Etkinlikler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri gala programına katılacak. Bu önemli etkinlik İstanbul'da 19.30'da gerçekleştirilecek.

Spor Gündemi

Bugün Trendyol Süper Lig'in 16. haftası devam ediyor. Maç programı şu şekilde:

  • Atakaş Hatayspor - Göztepe (Mersin, 13.30)
  • Onvo Antalyaspor - Bellona Kayserispor (Antalya, 16.00)
  • Fenerbahçe - RAMS Başakşehir (İstanbul, 19.00)

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta ise şu karşılaşmalarla tamamlanacak:

  • Teksüt Bandırmaspor - Gençlerbirliği (Balıkesir, 13.30)
  • Ahlatcı Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler (Çorum, 16.00)
  • Central Hospital Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü (İstanbul, 16.00)
  • Kocaelispor - Esenler Erokspor (Kocaeli, 19.00)

Diğer liglerde de maçlar devam edecek. Örneğin; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta maçları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 10. hafta maçları gerçekleşecek.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
15 Aralık 2024: Gündem Özeti ve Önemli Gelişmeler
2
Bursa'da Hafif Ticari Araç ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
3
AK Parti Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti
4
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 Yıl Aradan Sonra Faaliyetlerine Yeniden Başladı
5
FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Real Madrid ve Pachuca Karşı Karşıya
6
Girit'te Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Botun Batması: 5 Ölü, Kayıplar Var
7
Kars-Göle Kara Yolu Ulaşıma Açıldı, Mahsur Kalan 18 Kişi Kurtarıldı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak