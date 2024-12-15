15 Aralık 2024: Gündem Özeti ve Önemli Gelişmeler

Yasama ve Yürütme Aktiviteleri

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün Samsun'da teşkilat buluşmasına ve Çorum'da bölge istişare toplantısına katılacak. Toplantılar sırasıyla 14.00 ve 18.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde görüşmeler yapılacak. Bu önemli oturum 11.00'de başlayacak.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

Suriye'de, Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından süreç devam ediyor. Gelişmeler Şam ve Halep'te takip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ile ilgili durum da dikkatle izlenmeye devam ediyor. Bu gelişmeler Gazze ve Kudüs'te değerlendirilmektedir.

Güncel Etkinlikler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri gala programına katılacak. Bu önemli etkinlik İstanbul'da 19.30'da gerçekleştirilecek.

Spor Gündemi

Bugün Trendyol Süper Lig'in 16. haftası devam ediyor. Maç programı şu şekilde:

Atakaş Hatayspor - Göztepe (Mersin, 13.30 )

) Onvo Antalyaspor - Bellona Kayserispor (Antalya, 16.00 )

) Fenerbahçe - RAMS Başakşehir (İstanbul, 19.00)

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta ise şu karşılaşmalarla tamamlanacak:

Teksüt Bandırmaspor - Gençlerbirliği (Balıkesir, 13.30 )

) Ahlatcı Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler (Çorum, 16.00 )

) Central Hospital Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü (İstanbul, 16.00 )

) Kocaelispor - Esenler Erokspor (Kocaeli, 19.00)

Diğer liglerde de maçlar devam edecek. Örneğin; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta maçları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 10. hafta maçları gerçekleşecek.