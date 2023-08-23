15 belediyeden binlerce kişiye iş fırsatı! Personel alımı için başvurular başladı: Tek şart...
Türkiye genelinde 15 belediye üzerinden farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı duyuruldu. Personel alımı yapılacak olan kadrolar için özel şartlar sunuldu.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
Düz memur
Veznedar
Tahsildar
Anbar Memuru
Güvenlik görevlisi
Zabıta memuru
İtfaiye eri
Mühendis
Mimar
Şoför
Bilgisayar İşletmeni
Hizmetli
Tekniker
Ekonomist
Gassal
Veteriner Hekimi
BAŞVURU KOŞULLARI
TC vatandaşı olmak
Kamu haklarından yararlanabilmek
Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suçlardan ötürü hüküm giymemiş olmak
Askerlikle ilişkisinin bulunmaması
Görevini yerine getirmesine engel sağlık problemlerinin bulunmaması
İlgi kadro üzerinden şartların bulunması.
ALIM YAPILAN BELEDİYELER VE KADROLAR
Kağıthane Belediyesi: Düz memur ve zabıta alımı
Konya Büyükşehir Belediyesi: İtfaiye eri alımı
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü: Tahsildar alımı
Gerede Belediyesi: Veteriner hekim ve mühendis alımı
Beyoğlu Belediyesi: Veteriner hekim ve mühendis alımı
Çankırı Belediyesi: Eğitmen alımı
Yahşihan Belediyesi: Hizmetli, anbar memuru, muhasebeci alımı
Bolvadin Belediyesi: Mühendis ve mimar alımı
Zeytinburnu Belediyesi: Veznedar, tahsildar alımı
Kılıçarslan Belediyesi: Şoför ve düz memur alımı
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü: Düz memur alımı
Etimesgut Belesiyesi: Memur alımı
Şehitkamil Belediyesi: Zabıta memuru alımı
Bahşılı Belediyesi: Güvenlik görevlisi alımı
Muğla Büyükşehir Belediyesi: İtfaiye eri alımı