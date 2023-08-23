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15 belediyeden binlerce kişiye iş fırsatı! Personel alımı için başvurular başladı: Tek şart...

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15 belediyeden binlerce kişiye iş fırsatı! Personel alımı için başvurular başladı: Tek şart...
15 belediye üzerinden memur alımı için ilanlar yayınlandı. En az ortaöğretim mezunu adaylar için başvuru başladığı duyuruldu. Memur, zabıta, itfaiye eri alımı için gerekli şartlar...

Türkiye genelinde 15 belediye üzerinden farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı duyuruldu. Personel alımı yapılacak olan kadrolar için özel şartlar sunuldu.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Düz memur

Veznedar

Tahsildar

Anbar Memuru

Güvenlik görevlisi

Zabıta memuru

İtfaiye eri

Mühendis

Mimar

Şoför

Bilgisayar İşletmeni

Hizmetli

Tekniker

Ekonomist

Gassal

Veteriner Hekimi

Belediye personel

BAŞVURU KOŞULLARI

TC vatandaşı olmak

Kamu haklarından yararlanabilmek

Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suçlardan ötürü hüküm giymemiş olmak

Askerlikle ilişkisinin bulunmaması

Görevini yerine getirmesine engel sağlık problemlerinin bulunmaması

İlgi kadro üzerinden şartların bulunması.

ALIM YAPILAN BELEDİYELER VE KADROLAR

Kağıthane Belediyesi: Düz memur ve zabıta alımı

Konya Büyükşehir Belediyesi: İtfaiye eri alımı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü: Tahsildar alımı

Gerede Belediyesi: Veteriner hekim ve mühendis alımı

Beyoğlu Belediyesi: Veteriner hekim ve mühendis alımı

Çankırı Belediyesi: Eğitmen alımı

Yahşihan Belediyesi: Hizmetli, anbar memuru, muhasebeci alımı

Bolvadin Belediyesi: Mühendis ve mimar alımı

Zeytinburnu Belediyesi: Veznedar, tahsildar alımı

Kılıçarslan Belediyesi: Şoför ve düz memur alımı

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü: Düz memur alımı

Etimesgut Belesiyesi: Memur alımı

Şehitkamil Belediyesi: Zabıta memuru alımı

Bahşılı Belediyesi: Güvenlik görevlisi alımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi: İtfaiye eri alımı

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