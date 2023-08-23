15 belediyeden binlerce kişiye iş fırsatı! Personel alımı için başvurular başladı: Tek şart...

15 belediye üzerinden memur alımı için ilanlar yayınlandı. En az ortaöğretim mezunu adaylar için başvuru başladığı duyuruldu. Memur, zabıta, itfaiye eri alımı için gerekli şartlar...