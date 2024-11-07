15. Boğaziçi Zirvesi'nde Açılış Konuşmaları Gerçekleşti

15. Boğaziçi Zirvesi ve Açılış Konuşmaları

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından gerçekleştirilen 15. Boğaziçi Zirvesi'nde açılış konuşmaları düzenlendi. İstanbul'da gerçekleşen zirveye, son Darfur Sultanı Ali Dinar'ın torunu Ahmet Ali Dinar, eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Andres Pastrana Arango, Ürdün Senato Başkanı Faisal el-Fayiz ve diğer birçok önemli isim katıldı.

Açılış Konuşmaları ve Temalar

Zirvenin ana teması "Geleceğe Köprüler Kurmak: Barış, Teknoloji, Sürdürülebilirlik" olarak belirlendi. Konuşmalarında Ahmet Ali Dinar, 14. Boğaziçi Zirvesi'nde önemli işlerin yapıldığını belirterek, zirvenin yerel ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir kalkınma için bir platform sunduğunu ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan halkı için gösterdiği çabaları takdir etti ve onun global meselelerdeki duruşunu övgüyle karşıladı.

Ürdün Senato Başkanı'nın Vurguları

Ürdün Senato Başkanı Fayiz, konuşmasında eğitim ve ekonomik gelişim konularının teknoloji ile birleştiğinde sağladığı katma değeri vurguladı. Son zamanlarda yaşanan uluslararası krizlere dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler'in savaş ve çatışmadan beslenen devletlere karşı inisiyatif alması gerektiğini açıkladı.

Andres Pastrana Arango'nun Mesajı

Andres Pastrana Arango ise, barış arzusunun insanları bir araya getirdiğini vurgulayarak, düşük kaliteli eğitim imkanlarının zenginlik ve yoksulluk arasındaki farkı nasıl derinleştirdiğine dikkat çekti. Yapay zekanın gelecekte insan hayatına olası etkileri hakkında da yorumda bulunarak, bu konuda belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Bu önemli zirve, dünya genelinde barış ve sürdürülebilir kalkınma temaları üzerinde derinlemesine tartışmalara ev sahipliği yaptı.