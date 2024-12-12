15. Büyükelçiler Konferansı'nda 'Aile ve Güçlü Toplum' Oturumu Yapıldı

15. Büyükelçiler Konferansı'nda 'Aile ve Güçlü Toplum' Oturumu

Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde, "Aile ve Güçlü Toplum" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Bu oturumda, aile yapısının ve sosyal dokunun güçlendirilmesi hedeflendi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu oturumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile bir araya geldiği belirtildi.

Oturumun amacı, aile kurumunun ve dolayısıyla toplumun güçlendirilmesi üzerine istişarelerde bulunmak ve bu konudaki politika önerilerini paylaşmaktır.