DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,76 -0,38%
ALTIN
3.046,92 -0,02%
BITCOIN
3.512.672,84 0,56%

15. Büyükelçiler Konferansı'nda 'Aile ve Güçlü Toplum' Oturumu Yapıldı

15. Büyükelçiler Konferansı'nda 'Aile ve Güçlü Toplum' oturumu gerçekleştirildi, önemli isimler bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:34
15. Büyükelçiler Konferansı'nda 'Aile ve Güçlü Toplum' Oturumu Yapıldı

15. Büyükelçiler Konferansı'nda 'Aile ve Güçlü Toplum' Oturumu

Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde, "Aile ve Güçlü Toplum" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Bu oturumda, aile yapısının ve sosyal dokunun güçlendirilmesi hedeflendi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu oturumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile bir araya geldiği belirtildi.

Oturumun amacı, aile kurumunun ve dolayısıyla toplumun güçlendirilmesi üzerine istişarelerde bulunmak ve bu konudaki politika önerilerini paylaşmaktır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Uyarısı: Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır Hazır Olmalı
2
Sezar Dosyası Yeniden Gündemde: Suriye’de Rejimin Devrilmesiyle İşkence Belgeleri Ortaya Çıkıyor
3
TİKA'nın CezeriFest'i Başarıyla Tamamlandı: 3D Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
4
İsrail Ordusu Lübnan'ın Hıyam Bölgesinden Çekildi
5
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri
6
Haydar Aliyev: Azerbaycan'ın Ulusal Lideri ve Kurtarıcısı
7
Türkiye'ye Soğuk ve Kar Erken Geldi: Kutup Girdabındaki Bozulmalar Etkili

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler