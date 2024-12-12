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15. Büyükelçiler Konferansı'nda 'Kültür ve Eğitim' Paneli Yapıldı

Ankara'da düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı'nda 'Kültür ve Eğitim' paneli gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:27
15. Büyükelçiler Konferansı'nda 'Kültür ve Eğitim' Paneli Yapıldı

15. Büyükelçiler Konferansı'nda 'Kültür ve Eğitim' Paneli düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara'da gerçekleştirilen 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında 'Kültür ve Eğitim' paneli yapıldı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, panelin detayları paylaşıldı.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Panele, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı. Bu panel, kültürel ve eğitimsel konuların uluslararası platformda tartışılması açısından önemli bir fırsat sundu.

Büyükelçiler Konferansı'nın Rolü

Türkiye'nin dış politika önceliklerinin ve hedeflerinin ele alındığı, güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği Büyükelçiler Konferansı, Dışişleri Bakanlığının iç planlamasının yanı sıra Türk dış politikasının uygulanmasına katkı sağlayan kurumlarla eş güdüm tesis etmek açısından kritik bir rol oynamaktadır. Ayrıca, bu konferanslar, yurt içinde farklı çevrelerin Türk dış politikası hakkında bilgilendirilmesi ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin güçlendirilmesine olanak tanımaktadır.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 2), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), Diyanet İşleri...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 2), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (solda), 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında düzenlenen Kültür ve Eğitim Paneli’ne katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 2), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), Diyanet İşleri...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 2), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağda) ve YÖK Başkanı Erol Özvar (solda), 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında düzenlenen Kültür ve Eğitim Paneli’ne katıldı.

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