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15. Dergi Günleri Taksim Camii Kültür Merkezi'nde Başladı

15. Dergi Günleri, Taksim Camii Kültür Merkezi'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla açıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:57
15. Dergi Günleri Taksim Camii Kültür Merkezi'nde Başladı

15. Dergi Günleri Taksim Camii Kültür Merkezi'nde Başladı

Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen 15. Dergi Günleri, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde görkemli bir açılış gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yılki Dergi Günleri'nin bir "rüya" gibi olduğuna vurgu yaparak, emeği geçenleri tebrik etti.

Okumanın Temel Önemi

Konuşmasında dergiciliğin ve okumanın önemini vurgulayan Erbaş, "Burada amaç okumaktır. Kitaplar, dergiler okumanın birer aracıdır. Medeniyetimizin en önemli temeli okumaktır" dedi. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her ay 11 dergi çıkardığının altını çizen Erbaş, bu yayınların kendimizi anlamak için önemli olduğunu dile getirdi.

Dergiciliğin Sürekliliği

Dünya Dergiciler Birliği Başkanı Metin Uçar, dergiciliğin devam etmesi gerektiğini belirterek, düşünce dünyasındaki birçok ünlü ismin dergilerle büyüdüğüne işaret etti. "Dergiciliği bir okul olarak görüyoruz" diyen Uçar, bu etkinliğin bu sorumluluğun bir parçası olduğunu vurguladı.

Taksim Camii Kültür Merkezi'nde Hedefler

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Altan Elmas, Taksim Camii'nin açılışının üzerinden 3 yıl geçtiğini ve caminin hayatın içinde bir merkez haline gelmesini hedeflediklerini belirtti. En çok Suriyeli gençlere ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Elmas, Filistin ve Gazze ile etkinlikler düzenlediklerini de kaydetti.

Gençlerin Katılımı ve Gelişimi

Etkinlikte ayrıca Dergicilik Okulu Paneli düzenlendi. Gençlik Dergileri Birliği Temsilcisi Gülnihal Yüksel, panelin genç dergicilerin buluşması için önemli bir platform oluşturduğunu belirtti. Yüksel, gençlerin projede aktif rol almasının bu sürecin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Etkinlik Programı

15. Dergi Günleri, 17 Aralık'a kadar ulusal ve uluslararası ödüllü dergiler, söyleşiler ve panellerle dolu bir program sunacak. Etkinlik, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen "15. Dergi Günleri" Taksim Camii Kültür Sanat...

Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen "15. Dergi Günleri" Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı. Dünya Dergiciler Birliği Başkanı Metin Uçar, konuşma yaptı.

Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen "15. Dergi Günleri" Taksim Camii Kültür Sanat...

Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen "15. Dergi Günleri" Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı. Dünya Dergiciler Birliği Başkanı Metin Uçar, konuşma yaptı.

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