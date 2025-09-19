15. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri: Diyarbakır Karpuzu Öne Çıktı

Diyarbakır'da düzenlenen 15. Karpuz Tanıtım Etkinlikleri'nde üreticiler, yarışmalar ve yetkililerin açıklamalarıyla Diyarbakır karpuzunun önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 19:53
15. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri Diyarbakır'da Gerçekleşti

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen 15. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Programda konuşan yetkililer ve katılımcılar, Diyarbakır karpuzunun kalitesine dikkat çekti.

Vali Yardımcısı Gölbaşı: En Güzel Karpuz Diyarbakır'da

Programa katılan Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Türkiye'nin birçok ilinde karpuz yetiştiğini ancak en güzel karpuzun Diyarbakır'da olduğunu ifade etti. Gölbaşı, geleneksel yöntemlerle hasadın başladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bereketli topraklar, zengin sular, hünerli eller ve kadim bilgi ile bu güzel meyveyi yetiştiriyor. Hayırlı, bol, bereketli bir dönem olur inşallah."

Milletvekili ve İl Müdüründen Mesajlar

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, karpuzun yalnızca tarımsal bir ürün olmadığını, aynı zamanda Diyarbakır kültürünün bir parçası olduğunu vurguladı ve üreticilere teşekkür etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ise bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle geçmiş yıllara oranla karpuzun kilogramında düşüş olduğunu belirtti. Alan, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle 2011'den bu yana her yıl etkinlik düzenlendiğini hatırlatarak, "İnşallah bundan sonra da devam edecektir. Diyarbakır karpuzu, lezzeti, büyüklüğü ve dayanıklılığı ile sadece ülkemize değil, aynı zamanda dünyada da hak ettiği yere gelebilmelidir." dedi.

Yarışmalar ve Sonuçlar

Etkinlikte çocuklar arası karpuz yeme ve yuvarlama yarışmaları yapıldı. Ayrıca düzenlenen karpuz ağırlık yarışmasında dereceye girenler şöyle oldu:

1. Veysi Sungur — 39 kilo 300 gram

2. Adil Aydın Erimli — 38 kilo 700 gram

3. Ali Kaya Erimli — 37 kilo 200 gram

Etkinlik, üreticilerin emeklerinin ve Diyarbakır karpuzunun öneminin ön plana çıktığı bir tanıtım fırsatı olarak değerlendirildi.

