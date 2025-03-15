15 Mart 2025 Gündemi: Önemli İftar Programları ve Spor Müsabakaları

15 Mart 2025'te Türkiye'de çeşitli iftar programları ve spor karşılaşmaları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 00:06
15 Mart 2025 Gündemi: Önemli İftar Programları ve Spor Müsabakaları

15 Mart 2025 Gündemi

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftar Programı'na iştirak edecek. (İstanbul/19.17)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret edecek, İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na ve vefa iftarı programına katılacak. (Aydın/15.30/17.00/19.24)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Geleneksel AK Parti Yalova Vefa İftarı programına iştirak edecek. (Yalova/19.00)

4- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin İstanbul İl Teşkilatının iftar programına katılacak. (İstanbul/19.00)

5- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Pınarhisar Belediyesini, Pınarhisar İlçe Başkanlığını, Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret edecek, vefa iftarı programına katılacak. (Kırklareli/17.00-18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendisliğe Hazırlık Kulübü 20. Yıl Özel Oturumu'na ve Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı şantiyesi işçileri ile iftar programına iştirak edecek. (İstanbul/11.45/19.17)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Karaağaç Stadı ile Peykler Medresesi Genç Ofis'in açılış törenlerine katılacak. (Edirne/17.00/17.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 28. haftasına; Gaziantep FK-Bellona Kayserispor, Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir-Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek. (Gaziantep/13.30/İstanbul/16.00/20.30/Konya/20.30)

3- Trendyol 1. Lig'in 30. haftasına; Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor, Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor, MKE Ankaragücü-Alagöz Holding Iğdır FK ve Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek. (Manisa/13.30/İstanbul/16.00/Ankara/Sakarya/20.30)

4- Nesine 2. Lig'in 27. haftası, gruplarda oynanacak 4 maçla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig'in 24. haftası, gruplarda yapılacak 4 müsabakayla başlayacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası; Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray ve Fenerbahçe Beko-Manisa Basket maçlarıyla başlayacak. (İzmir/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasına, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut müsabakasıyla devam edilecek. (İstanbul/15.00)

8- SMS Grup Efeler Ligi'nde 26. hafta karşılaşmaları oynanacak. RAMS Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlikspor, Spor Toto-ON Hotels Alanya Belediyespor, Ziraat Bankkart-Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta-Altekma ve Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana maçları yapılacak. (Şırnak/12.00/Ankara/13.00/16.00/Bursa/İstanbul/İzmir/16.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun 18. ve son haftası; Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak. (İstanbul/14.30/Eskişehir/15.00)

10- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olağan Genel Kurulu, Ataköy Olimpiyatevi'nde yapılacak. (İstanbul/10.00)

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu ilk ayağı Avustralya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak. (Melbourne/08.00)

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