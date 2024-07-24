15 Temmuz Darbe Girişimi Yurt Dışında Panellerle Anlatılıyor

15 Temmuz Darbe Girişimi Uluslararası Arenada Anlatılıyor

15 Temmuz Derneği, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla, 15 Temmuz darbe girişimini uluslararası platformda anlatmaya yönelik bir panel dizisi başlatıldı.

Panellerin Gerçekleştirileceği Ülkeler

15 Temmuz Derneği'nin yaptığı açıklamaya göre, ilk olarak Bosna-Hersek ve Arnavutluk'ta gerçekleştirilen paneller, gelecekte Belçika, Kırgızistan, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Bulgaristan ve Katar gibi ülkelerde de düzenlenecek.

Panel İçerikleri ve Amaçları

Bu panellerde, 15 Temmuz darbe girişiminin arka planı, sonuçları ve Türkiye'nin gösterdiği direniş konuları, o geceyi yaşayanlardan dinleyicilere aktarılacak.

Özellikle Arnavutlukta gerçekleştirilen panellerde, katılımcılardan büyük ilgi gördüğü belirtildi. Konuşmacılar, darbe girişiminin uluslararası etkilerini ve demokrasi mücadelesinin önemine dikkat çekti.

15 Temmuz Derneği'nden Mesaj

İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Başkanı, bu konuda şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın demokrasiye olan inancını hedef aldı. Bu panellerle uluslararası kamuoyunu bilgilendirmeyi ve benzer girişimlerin bir daha yaşanmaması için farkındalık yaratmayı hedefliyoruz."