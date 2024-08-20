15 Temmuz Derneği, Tanzanya'da Şehit Vasiyeti ile Su Kuyusu Açtı

15 Temmuz Derneği'nden Önemli Bir Adım

15 Temmuz Derneği, Türkiye için büyük bir kahraman olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine Tanzanya'da bir su kuyusu açtı.

Şehidin Vasiyeti ve Su Kuyusu Projesi

Şehit Horoz, Pençe-Kilit Operasyonu sırasında hayatını kaybetmeden üç gün önce çekilen bir videoda, bir Afrika ülkesinde su kuyusu açılması gerektiğini belirtmişti. Bu vasiyeti yerine getirmek amacıyla 15 Temmuz Derneği, Zanzibar Pemba Adası'nda suya erişimi bulunmayan Michungwani köyü'nde bir su kuyusu açmaya karar verdi.

Dernek Başkanı'ndan Anlamlı Açıklama

Dernek başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit Mehmet Ali Horoz'un sadece vatanı için değil, aynı zamanda insanlık için de büyük bir kahraman olduğunu vurgulayarak, "Onun bu yüce gönüllü vasiyetini yerine getirmek bizim için bir onur. Açtığımız su kuyusu, hem onun aziz hatırasını yaşatacak hem de ihtiyaç sahibi insanlara umut olacak. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz," dedi.

Horoz'un Kahramanlığı

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, 21 Haziran'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarıyla karşılaşma sırasında şehit düşmüştü.

15 Temmuz Derneği, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un "Afrika ülkesinde su kuyusu açtırılması" vasiyetini Tanzanya'da yerine getirdi. Horoz'un vasiyetini yerine getirmek isteyen 15 Temmuz Derneği, Tanzanya Zanzibar Pemba Adası'nda suya erişimi olmayan Michungwani köyüne su kuyusu açtı.

15 Temmuz Derneği, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un "Afrika ülkesinde su kuyusu açtırılması" vasiyetini Tanzanya'da yerine getirdi. Horoz'un vasiyetini yerine getirmek isteyen 15 Temmuz Derneği, Tanzanya Zanzibar Pemba Adası'nda suya erişimi olmayan Michungwani köyüne su kuyusu açtı.

15 Temmuz Derneği, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un "Afrika ülkesinde su kuyusu açtırılması" vasiyetini Tanzanya'da yerine getirdi. Horoz'un vasiyetini yerine getirmek isteyen 15 Temmuz Derneği, Tanzanya Zanzibar Pemba Adası'nda suya erişimi olmayan Michungwani köyüne su kuyusu açtı.