15 Temmuz Gazisi Halil Algan Mardin'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

15 Temmuz Gazisi Halil Algan Mardin'de Defnedildi

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaralanan 53 yaşındaki Mardinli gazi Halil Algan, Ankara'da yaşamını yitirdi. Hayatını kaybettiği haberini alan ailesi ve sevenleri, Algan'ın defni için memleketi Midyat'a akın etti.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Uçakla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirilen Türk bayrağına sarılı naaşı, burada Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Algan'ın cenazesi, dualarla omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Cenaze, kara yoluyla Midyat ilçesine götürüldü. Burada, Şenköy Mahallesi'ndeki Ulucami'de İl Müftü Vekili Ergün Bulunmaz tarafından cenaze namazı kılındı. Halil Algan, mahalledeki mezarlıkta defnedildi.

Törende Duygu Dolu Anlar

Cenaze törenine Vali Tuncay Akkoyun katılarak, Algan'ın oğluna Türk bayrağını teslim etti. Yaklaşık 25 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, törene katılanlar arasında taşınırken, FETÖ'nün darbe girişimini önlemeye çalışan gazi Mesut Tatlıdede, Algan’ın mücadele ruhunu ve fedakarlığını anlattı. Tatlıdede, "Halil ağabey asla unutulmayacak. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Törene, Algan’ın ailesi ve çok sayıda resmi yetkili de katılım gösterdi. Bu önemli günde, sevenleri Halil Algan’ı son yolculuğuna uğurlarken, aynı zamanda vatanseverliğini de andılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara'da hayatını kaybeden Mardinli 15 Temmuz gazisi Halil Algan (53) memleketi Midyat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da hayatını kaybeden Mardinli 15 Temmuz gazisi Halil Algan (53) memleketi Midyat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.