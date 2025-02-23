15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova Hayatını Kaybetti

2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önünde yaralanan Mustafa Zorova, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir ayağından ve böbreklerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören gazi Zorova, Kahramankazan'daki evinde yaşamını yitirdi. Ölüm haberi, Türkiye’nin dört bir yanında üzüntüyle karşılandı.

Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın, Zorova'nın aileine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

Zorova’nın cenazesi yarın öğle vakti Ulu Cami'de kılınacak namazın ardından Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Gazi Zorova, ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralanmış ve sonrasında toplamda 54 operasyon geçirmişti.