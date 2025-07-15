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15 Temmuz Şehidi Muhammed Yalçın Karaman'da Anıldı

15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın, Karaman'da mezarı başında düzenlenen anma programı ile yad edildi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 16:12
15 Temmuz Şehidi Muhammed Yalçın Karaman'da Anıldı

15 Temmuz Şehidi Muhammed Yalçın Anma Programıyla Dualarla Yaad Edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Muhammed Yalçın için Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde anlam dolu bir anma programı gerçekleştirildi.

Şehit Ailesi Ziyaret Edildi

Anma etkinliği, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve çeşitli protokol üyelerinin, Muhammed Yalçın'ın ailesini ziyaret etmesiyle başladı. Bu ziyaret, şehidin ailesine destek ve taziye amacı taşıyordu.

Kabri Ziyaret Edildi

Ardından, Çiçekli ve beraberindekiler şehidin bulunduğu mezarlığı ziyaret etti. Burada, mezara karanfil bırakılarak, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu ve şehitler için dualar edildi.

Bu duygusal anma, Muhammed Yalçın'ın kahramanlığını bir kez daha hatırlatırken, Türk milletinin bağımsızlığı ve birliği için yaptığı fedakarlıkların önemini pekiştirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Muhammed Yalçın için Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mezarı başında anma programı düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Muhammed Yalçın için Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mezarı başında anma programı düzenlendi.

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