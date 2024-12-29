15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Araç Yangını Trafiği Durdurdu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Yangın Panik Yarattı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bir araç yangını nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay, köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde gelişti ve bu durum sürücüler arasında paniğe yol açtı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Alev alan aracın hemen ardından, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için hızlı bir müdahale gerçekleştirildi. Tedbir amaçlı olarak köprünün her iki yönü de trafiğe kapatıldı.

Olayla ilgili güncel bilgilendirme ve yol durumu hakkında resmi kaynaklardan açıklamalar bekleniyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde seyrederken aniden alev alan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde seyrederken aniden alev alan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.