15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle Koşan Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Skandal Koşu

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, E.C.E. isimli şahsın kostümle koştuğu anlar sosyal medyada dikkat çekti. Bu görüntülerin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri harekete geçti.

Olayın Gelişimi

Ekipler, sosyal medyada yayımlanan görüntülerden yola çıkarak, koşan kişinin E.C.E. olduğunu ve videoyu çeken kişinin ise S.K. olduğunu tespit etti.

Ceza ve Adli İşlem

Polis, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu iki kişiyi yakalayarak gerekli işlemleri gerçekleştirdi. S.K.'ya, Karayolları Trafik Kanunu'ndan 1380 lira ceza kesilirken, E.C.E.'ye ise 690 lira ceza uygulandı. Ayrıca, her iki şahıs hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Üzerine giydiği kostümle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşan zanlı ile bu anları kaydeden şüpheli gözaltına alındı.