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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:51
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Trafik Kazası

İstanbul'un önemli ulaşım noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir kaza meydana geldi. Metrobüs ile bir motosiklet çarpıştı ve sonuç olarak bir kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na doğru ilerleyen motosiklet, D-100 kara yolunun köprü girişinde aynı yönde seyreden bir metrobüs ile çarpıştı. Motosikletin sürücüsü bu çarpışma sonrasında yaralandı.

Olay Yerine Müdahale

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafigin Etkileri

Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün sağ şeridi bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Bu durum, köprünün Anadolu Yakası yönünde yoğun bir trafik oluşmasına sebep oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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