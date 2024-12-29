15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Otomobil Yangını: Ulaşım Normale Döndü

Otomobil Yangını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Paniğe Neden Oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki bir otomobilde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince başarıyla söndürüldü. Olay, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş sırasında aniden alev alan otomobilde gerçekleşti.

Yangına Anında Müdahale

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Olay sırasında güvenlik önlemleri almak amacıyla polis, köprünün her iki yönünü araç trafiğine kapattı.

Yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Ancak otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından köprü, yangının meydana geldiği en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.