15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri için Başvurular Devam Ediyor

TRT'nin 15. Uluslararası Belgesel Ödülleri Başlıyor

Halkın ve sanatçıların dikkatini çeken önemli bir etkinlik olan 15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, başvurularını 15 Kasım'a kadar kabul ediyor.

Başvuru Süreci ve Katılımcılar

TRT'nin açıkladığına göre, bu yıl 90 ülkeden katılım sağlanması bekleniyor. Başvuru için en çok ilgi gösteren ülkeler arasında İran, Hindistan, İtalya, Arjantin ve İspanya yer almakta.

Gazze’deki insani dramı vurgulamak amacıyla bu yılki etkinlik "Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın" teması üzerine kurgulandı. 17 Ekim itibarıyla yurt dışından toplam 840 başvuru yapılmıştır.

Yarışmanın Amaçları

Amatör ve profesyonel belgesel yapımcılarını desteklemeyi, belgesel türünün gelişmesine katkıda bulunmayı ve farklı ülkelerden filmlerin izleyiciyle buluşmasını sağlamayı hedefleyen bu yarışma, belgeselcilerin düşüncelerini paylaşmaları için önemli bir platform sunmayı amaçlıyor.

Kategoriler ve Ödül Dağılımı

Yarışmada 4 ana kategori üzerinden toplam 13 ödül verilecek. Bu kategoriler ise;

Uluslararası Profesyonel Kategori

Ulusal Profesyonel Kategori

Ulusal Öğrenci Kategorisi

Proje Destek Kategorisi

Özellikle TRT'nin 60. yılı nedeniyle ilk 3 kategoride "60. Yıl Özel Ödülü" de takdim edilecektir.

Ön Eleme ve Ödül Töreni

Ön eleme sonuçları 22 Kasım'da açıklanacak, kazanan yapımlar ise 15 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde duyurulacaktır.

Etkinliklerin Detayları

Etkinlikler, sinema profesyonelleri ile gerçekleştirilecek ustalık sınıfı ve belgeselciliğin geleceğine dair söyleşilerle dolu olacak. Tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olan bu etkinliklerin detayları için www.trtbelgesel.com adresini ziyaret edebilirsiniz.