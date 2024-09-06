Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

15. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri Sahiplerini Buldu

15. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri'nde Yıldız Nevin Kasım, İletişim Ödülü'nü kazandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:58
15. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri Sahiplerini Buldu

15. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri Sahiplerini Buldu

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından düzenlenen 15. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 60. IFLA Dünya Kongresi kapsamında sahiplerini buldu.

Ödül Töreni Detayları

Tören, Türkiye'deki peyzaj mimarlığı faaliyetlerini tanıtmak, geliştirmek ve ödüllendirmek amacıyla düzenlendi. Katılımcılar arasında birçok önemli proje ve kişi yer aldı.

Kategoriler ve Kazananlar

Etkinlikte, 'genel kategori proje', 'kentsel tasarım proje', 'analiz ve planlama', 'Prof. Dr. Hayran Çelem genç peyzaj mimarı', 'mesleğe katkı', 'onur', 'teşvik' ve 'iletişim' gibi çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

Öne çıkan ödüllerden biri, Anadolu Ajansı muhabiri Yıldız Nevin Kasım’a verildi. Kasım, basılı ve dijital platformlarda peyzaj mimarlığı konularını işlediğinden dolayı 'İletişim Ödülü'ne değer görüldü. Ayrıca, Doç. Dr. Emrah Yalçınap da aynı kategoride ödüllendirildi.

Kasım, ödülünü Anadolu Ajansı ekibi adına aldı.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odasının 15. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri'nde, AA muhabiri Yıldız Nevin...

TMMOB Peyzaj Mimarları Odasının 15. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri'nde, AA muhabiri Yıldız Nevin Kasım, İletişim Ödülü'nün sahibi oldu. Kasım'ın ödülünü, programı takip eden AA muhabiri Başak Akbulut Yazar (solda) aldı.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odasının 15. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri'nde, AA muhabiri Yıldız Nevin...

TMMOB Peyzaj Mimarları Odasının 15. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri'nde, AA muhabiri Yıldız Nevin Kasım, İletişim Ödülü'nün sahibi oldu. Kasım'ın ödülünü, programı takip eden AA muhabiri Başak Akbulut Yazar (solda) aldı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...