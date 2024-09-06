15. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri Sahiplerini Buldu

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından düzenlenen 15. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 60. IFLA Dünya Kongresi kapsamında sahiplerini buldu.

Ödül Töreni Detayları

Tören, Türkiye'deki peyzaj mimarlığı faaliyetlerini tanıtmak, geliştirmek ve ödüllendirmek amacıyla düzenlendi. Katılımcılar arasında birçok önemli proje ve kişi yer aldı.

Kategoriler ve Kazananlar

Etkinlikte, 'genel kategori proje', 'kentsel tasarım proje', 'analiz ve planlama', 'Prof. Dr. Hayran Çelem genç peyzaj mimarı', 'mesleğe katkı', 'onur', 'teşvik' ve 'iletişim' gibi çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

Öne çıkan ödüllerden biri, Anadolu Ajansı muhabiri Yıldız Nevin Kasım’a verildi. Kasım, basılı ve dijital platformlarda peyzaj mimarlığı konularını işlediğinden dolayı 'İletişim Ödülü'ne değer görüldü. Ayrıca, Doç. Dr. Emrah Yalçınap da aynı kategoride ödüllendirildi.

Kasım, ödülünü Anadolu Ajansı ekibi adına aldı.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odasının 15. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri'nde, AA muhabiri Yıldız Nevin Kasım, İletişim Ödülü'nün sahibi oldu. Kasım'ın ödülünü, programı takip eden AA muhabiri Başak Akbulut Yazar (solda) aldı.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odasının 15. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri'nde, AA muhabiri Yıldız Nevin Kasım, İletişim Ödülü'nün sahibi oldu. Kasım'ın ödülünü, programı takip eden AA muhabiri Başak Akbulut Yazar (solda) aldı.