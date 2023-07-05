15 yaşından küçük çocuklar çok üzülecek! Artık sosyal medyaya giremeyecekler

Fransız senatörler, sosyal medyada nefretle mücadele etmeyi hedefleyen bir yasa tasarısını ikinci kez görüşmek üzere bir araya geldi.

Tasarı, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kaydolması için veli iznini zorunlu hale getirmeyi öngörüyor ve Senato'da oybirliğiyle kabul edildi.

Bu doğrultuda, platformlar, kullanıcıların yaşını ve küçüklerin velilerinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem kullanmak zorunda kalacak.

PLATFORMLARA YÜZDE 1 TUTARINDA CEZA





Fransa'da, platformlara uymayanların dünya çapındaki cirolarının yüzde 1'ine kadar para cezasına çarptırılabileceği bir yasa tasarısı kabul edildi. Bu yasa, dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyor ve kullanıcılar için daha güvenli bir çevrimiçi deneyim sağlamayı amaçlıyor.

Yasa aynı zamanda ebeveynlerin, 15 yaşındaki çocuklarının sosyal medya hesaplarının askıya alınmasını talep etme hakkını da içeriyor. Bu, velilerin çocuklarının çevrimiçi etkileşimlerini daha yakından kontrol etme ve gerektiğinde koruma altına alma imkanını sağlıyor.

Yasanın bir diğer önemli hükmü, sosyal medya ve çevrimiçi platformların adli soruşturmalar kapsamında 10 gün içinde yasal taleplere elektronik içeriklerle ilgili yanıt verme yükümlülüğünü getiriyor. Ancak, durum acil ve kişi veya mülke ciddi zarar riski varsa, bu süre en fazla 8 saate kadar indirilebiliyor. Bu hüküm, adli süreçlerin daha etkin ve hızlı yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor.

Yasa tasarısı önce Ulusal Meclis'te kabul edildi ve şu anda Senato'da görüşülmektedir. Senato'dan da onay alması durumunda yasalaşacak. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için son aşama olan Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir.

Fransa'da bir yasa tasarısının kesin olarak kabul edilebilmesi için, Parlamento'nun iki kanadı olan Ulusal Meclis ve Senato'dan onay alması gerekmektedir. Bu süreç, tasarının tüm tarafların görüşlerini dikkate alarak ve demokratik bir şekilde kabul edilmesini sağlamaktadır.