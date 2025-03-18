150 Hafız, Gazze'de Kur'an-ı Kerim'i Bir Günde Hatmetti

Filistin'in Gazze Şeridi'nde, 150 hafız, bir günde Kur'an-ı Kerim'i hatmetme etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlik, İsrail'in gerginlikleri arasında açılan bir çadırda düzenlendi.

Gazze'deki Din İşleri İdaresi ve Dar'ul Kur'an-ı Kerim ve Sünnet Derneği tarafından organize edilen etkinlik, büyük bir dayanışma ve azmin simgesi olarak dikkat çekti. İsrail'in saldırıları nedeniyle birçok caminin yıkıldığı bir dönemde gerçekleşen bu buluşma, sahra koşullarında kurulan çadırda yapıldı.

Dört Yaşına Basmamış hafız: Hasan en-Necidi

3 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başlayan ve şu anda 8 yaşında, Gazze'deki en küçük hafız olan Hasan en-Necidi, bu etkinlikte yer alarak genç yaşında önemli bir başarıya imza atmış oldu. Oruçlu olmasına rağmen, sabahın ilk ışıklarında etkiye katılmak için çadıra gelerek Kur'an okumaya başladı.

Hasan, "Kur'an okuma ve hatim etkinliğini duyduğumda çok mutlu oldum. Zorluklara rağmen bu hayali gerçekleştirme isteğiyle buradayım," dedi.

Kur'an ile Direniş Mesajı

Kur'an-ı Kerim Hatim Organizasyonu Başkanı Hamade Semir el-Amudi, bu etkinliğin, 150 hafızın bir araya gelerek İsrail'e meydan okuma simgesi olduğunu vurguladı. Amudi, hafızların, "Pes etmeyecek ve Kur'an'la Aksa'mızı özgürlüğüne kavuşturacak; bu eşsiz nesil, topraklarımızın ve kutsal mekanların koruyucusu olacak," ifadeleriyle mücadele azimlerini ortaya koydular.

Amudi ayrıca, bu etkinliğin, Filistin iradesinin gücünü ve yokluğu varlığa dönüştürme yeteneğini gösterdiğini belirtti.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 42 gün süren birinci aşama 2 Mart'ta sona ermişti. Ancak İsrail, insani yardımları durdurduktan sonra 18 Mart'ta ateşkesi bozarak yeniden saldırılara başladı.