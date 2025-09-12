158 Avrupalı Siyasetçi Hükümetleri: Küresel Sumud Filosu İçin Acil Koruma Talebi

158 Avrupalı siyasetçi hükümetlerden Küresel Sumud Filosu için acil koruma istedi

Küresel Sumud Filosu'na yönelik İHA saldırıları ve diplomatik talep

Avrupa genelinde 158 vekil, senatör ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi, hükümetlerinden Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu üyelerini korumak için acil harekete geçilmesini talep etti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), ABD merkezli X şirketi üzerinden yaptığı açıklamada, filonun yola çıkmadan önce Tunus sularında 2 kez insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını hatırlattı.

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerin söz konusu saldırılara karşı yeterli tepki vermediği vurgulanırken, 158 parlamenterin dışişleri bakanlıklarına yazdığı mektuplarda filonun korunması için acil adımlar atılması istendiği aktarıldı.

Parlamenterlerin talepleri arasında bu saldırıların cezasız kalmaması ve filo mürettebatına diplomatik ve konsolosluk koruması sağlanması için somut önlemler alınması yer alıyor.

Konuyla ilgili çağrı, Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarının güvenliği ve deniz güvenliği konularında yeni bir diplomatik baskı oluşturdu.