158 Avrupalı Siyasetçi Hükümetleri: Küresel Sumud Filosu İçin Acil Koruma Talebi

158 Avrupalı siyasetçi, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu üyelerinin korunması için hükümetlerden acil adım atmasını istedi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:16
158 Avrupalı Siyasetçi Hükümetleri: Küresel Sumud Filosu İçin Acil Koruma Talebi

158 Avrupalı siyasetçi hükümetlerden Küresel Sumud Filosu için acil koruma istedi

Küresel Sumud Filosu'na yönelik İHA saldırıları ve diplomatik talep

Avrupa genelinde 158 vekil, senatör ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi, hükümetlerinden Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu üyelerini korumak için acil harekete geçilmesini talep etti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), ABD merkezli X şirketi üzerinden yaptığı açıklamada, filonun yola çıkmadan önce Tunus sularında 2 kez insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını hatırlattı.

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerin söz konusu saldırılara karşı yeterli tepki vermediği vurgulanırken, 158 parlamenterin dışişleri bakanlıklarına yazdığı mektuplarda filonun korunması için acil adımlar atılması istendiği aktarıldı.

Parlamenterlerin talepleri arasında bu saldırıların cezasız kalmaması ve filo mürettebatına diplomatik ve konsolosluk koruması sağlanması için somut önlemler alınması yer alıyor.

Konuyla ilgili çağrı, Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarının güvenliği ve deniz güvenliği konularında yeni bir diplomatik baskı oluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 ölü, 5 yaralı
2
DEM Parti: 12 Eylül'ün 45'inci Yılında 'Darbe Anayasasından Kurtulma' Çağrısı
3
Ankara Akyurt'ta 11 ton 250 kilogram bozuk et ve tavuk ele geçirildi — 3 işletme geçici kapatıldı, 2 gözaltı
4
Trump açıkladı: Charlie Kirk suikast zanlısı gözaltında
5
158 Avrupalı Siyasetçi Hükümetleri: Küresel Sumud Filosu İçin Acil Koruma Talebi
6
Altınözü'nde Yenilenen Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Amirliği Hizmete Açıldı
7
Bolu'da 'Terörsüz Türkiye' Buluşması: MHP Heyeti STK'larla Bir Araya Geldi

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak