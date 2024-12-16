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16 Aralık 2024 Gündem Özeti: Önemli Toplantılar ve Spor Müsabakaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyanet toplantısına katılacak; büyük spor karşılaşmaları ve ekonomi verileri açıklanacak.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 00:00
16 Aralık 2024 Gündem Özeti: Önemli Toplantılar ve Spor Müsabakaları

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Aralık 2024

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Toplantılar

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı 44. İl Müftüleri İstişare Toplantısı açılış programına katılacak. (Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle Belediyesi tarafından yaptırılan Başak Cengiz Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışına iştirak edecek. (Ankara/12.00)

Yasama ve Yürütme

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, YÖK'te düzenlenecek "YÖK ile İşbirliği İmza Töreni"ne katılacak. (Ankara/12.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak. (TBMM/11.00)

Ekonomi ve Finans

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı hizmet üretim endeksi ve ücretli çalışan istatistikleri ile kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (602 gün) ve 6 yıl (2310 gün) vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak. (Ankara)

Dünya Diplomasi

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel Gelişmeler

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapacak. (Ankara/14.30)

Spor Müsabakaları

1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, Adana Demirspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Trabzonspor müsabakalarıyla tamamlanacak. (Adana/19.00/İstanbul/21.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Yalovaspor Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla sona erecek. (Yalova/19.00)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor karşılaşmasıyla tamamlanacak. (İstanbul/17.00)

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