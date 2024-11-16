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16 Kasım 2024 Gündemi: Önemli Buluşmalar ve Spor Müsabakaları

16 Kasım 2024'te Türkiye'deki önemli etkinlikler, siyaset, spor ve diplomasi alanındaki gelişmeler öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 00:00
16 Kasım 2024 Gündemi: Önemli Buluşmalar ve Spor Müsabakaları

Gündem Özeti / 16 Kasım 2024

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu ile Emeğin Türkiye'si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret çalıştayına katılacak. (İstanbul/10.00/13.00)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin merkez ilçe kongresine katılacak, valilik, belediye ve il başkanlığını ziyaret edecek, ayrıca iş insanlarıyla toplantı gerçekleştirecek. (Rize/14.30-18.00)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, valiliği ziyaret edecek, partisinin merkez ilçe ve Beşiri kongrelerine katılacak. (Batman/09.30-13.00)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler yakından izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Güncel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızlık icazet törenine katılacak. (Sivas/11.00)

Spor Müsabakaları

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i evinde ağırlayacak. (Kayseri/20.00)

Nesine 2. Lig'in 12. haftası, Beyaz Grup'ta 3 maçla başlayacak.

Nesine 3. Lig'in 11. haftasında gruplarda 9 karşılaşma oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftası ise Galatasaray Petrol Ofisi ile Fatih Vatanspor arasında gerçekleşecek. (İstanbul/14.00)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında bir dizi önemli maç olacak; Galatasaray-Mersinspor, Beşiktaş Fibabanka-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve daha fazlası. (İstanbul/13.00/18.00/İzmir/15.30/Ankara/20.30)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası ise İlkem Yapı Tarsusspor-ÇBK Mersin maçıyla başlayacak. (Mersin/15.00)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında; Zerenspor-Fenerbahçe Medicana ve diğer maçlar gerçekleşecek. (Ankara/13.00/İzmir/15.00/İstanbul/16.30/17.00/Aksaray/19.00)

Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Görele Belediyespor, Avusturya'nın WAT Atzgersdorf takımına konuk olacak. (Viyana/18.00)

Efsanevi boksör Mike Tyson ile YouTuber ve boksör Jake Paul arasındaki özel maç, Teksas’taki AT&T Stadı'nda düzenlenecek. (Arlington/04.00)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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