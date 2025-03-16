16 Mart 2025 Gündemi: İftardan Spor Müsabakalarına

16 Mart 2025 Gündemi

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Etkinlikler

1. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek. (İstanbul/19.18) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa İftarı"na katılacak. (Ankara/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mersin'de Valiliğe ziyarette bulunacak, SGK hizmet binasının açılışını yapacak ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak. (Mersin/14.00/14.30/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DİSK Genel Merkezini ziyaret edecek ve "Yöre Dernekleri Federasyonu ile Buluşma" programına katılacak. (İstanbul/12.00-14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlenecek iftara iştirak edecek. (İstanbul/19.18) (Fotoğraflı - Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Faaliyetleri

1. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya'da Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra esnaf ve eşraf buluşması gerçekleştirecek. (Sakarya/17.00-18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

Dünya ve Diplomasi

1. İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı - Görüntülü)

Spor Müsabakaları

1. Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, birçok heyecan dolu maçla tamamlanacak: Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor, Göztepe-ikas Eyüpspor ve Fenerbahçe-Reeder Samsunspor. (Rize/13.30/Hatay/16.00/İzmir/16.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2. Trendyol 1. Lig'in 30. haftası, Uğur Okulları İstanbulspor-Gençlerbirliği, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçlarıyla sona erecek. (İstanbul/13.30/20.30/Çorum/13.30/Diyarbakır/16.00) (Fotoğraflı)

3. Nesine 2. Lig gruplarında 27. hafta, Nesine 3. Lig gruplarında 24. hafta müsabakaları tamamlanacak.

4. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçları heyecanla bekleniyor. (Fotoğraflı)

5. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Yörsan, Türk Telekom-Aliağa Petkimspor, TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Semt77 Yalovaspor maçlarıyla devam edilecek. (İstanbul/13.00/Ankara/15.30/Bursa/18.00/Denizli/20.30) (Fotoğraflı)

6. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. haftası, Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş karşılaşmasıyla tamamlanacak. (Kayseri/15.00) (Fotoğraflı)

7. Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25. hafta maçları oynanacak. (Aksaray/13.30/İstanbul/14.00/15.00/15.00/19.30/Ankara/15.00/İzmir/15.00) (Fotoğraflı)

8. A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki dördüncü maçında İsviçre'ye konuk olacak. (Winterthur/18.00)

9. Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun 18. ve son haftasına Kırşehir Belediyespor-Adasokağı ile Armada Praxis Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek. (Kırşehir/14.00/Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

10. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonunun ilk ayağı, Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak. (Melbourne/07.00) (Fotoğraflı)

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