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16 terörist daha öldürüldü! Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye sert darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 14, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Bölgesi'nde ise 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörle mücadele operasyonları aralıksız devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.06.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 12:09
16 terörist daha öldürüldü! Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye sert darbe

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak ve Suriye'de terörle mücadele operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Bölgesi'nde belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin aralarında sözde yöneticilerin de olduğu belirtildi.

Operasyonlara Dair Detaylar:

Irak: Hakurk ve Metina bölgelerinde yapılan hava harekatlarıyla 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye: Fırat Kalkanı Bölgesi'nde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB'nin Açıklaması:

MSB'nin yaptığı açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmak için operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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