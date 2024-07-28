16 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB'den Önemli Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 olmak üzere toplamda 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonun Detayları

Bakanlık, etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK/YPG mensubu olduğunu vurgulayarak, bölgedeki operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Bu tür operasyonlarla bölgedeki terör tehdidinin azaltılması hedefleniyor. Güvenlik Önlemlerinin Artırılması

MSB, güvenlik güçlerinin terörle mücadele konusunda azimle çalışmaya devam edeceğini ve halkın güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağını ifade etti.