16. Uluslararası Dergi Günleri Rami Kütüphanesi'nde başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 16. Uluslararası Dergi Günleri, Rami Kütüphanesi F3 Salonunda kapılarını açtı. Etkinlik; dergi yayıncılığı, edebiyat, sanat ve gençlik üretimini bir araya getiriyor.

Açılış konuşmaları

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, dergilerin bir okul niteliği taşıdığını vurguladı. Ünal, kendisinin de bir dönem dergiye yazı yazdığını belirterek, "Çünkü o yazdığınız yazılar sizin düşüncelerinizi şekillendirir. O dergilerin yayın kurullarına yazı gönderirsiniz, yazınız geri döner, sonra bir daha yazı gönderirsiniz. Her dergi adeta bir okul niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Ünal, dergilere duyulan ihtiyaç üzerine, "Bir insanın dünyaya söyleyecek bir sözünün olması kadar soylu bir duruş olamaz. Bugün dergilere her zamankinden..." sözleriyle anlam krizine dikkat çekti ve dijital dönüşümün neden olduğu gerçeklik ve anlam kaybına işaret etti.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Pertevniyal Lisesi yıllarından ve rahmetli Asım Gültekin ile çıkardıkları dergiden söz ederek, dergilerin öğrenciler için bir "tarla" olduğunu belirtti. Yentür, Geleceğin Yazarları Projesini anlatarak, "Bir satır da olsa yazmaları çok önemli" dedi ve çocukların yazdıklarının okul tarafından bastırılıp sunulduğunu aktardı.

Kültür hayatında dergilerin yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Rami Kütüphanesi'nde böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Beyoğlu, süreli yayınlara verdikleri önemi vurgulayarak yayıncılık sektörüyle kütüphanelerin iş birliği içinde olduğunu belirtti.

Beyoğlu, dergilerin kültür hayatındaki rollerini şöyle özetledi: "Dergiler kültür hayatımızda yeri geliyor yetkin şairlerimizin, yazarlarımızın, fikir insanlarımızın yetişmesi için bir ocak oluyor, yeri geliyor bir fikriyatın bayrağı ve sesi oluyor, yeri geliyor toplumun aktüel ihtiyaçlarını, bilgi gereksinimlerini karşılayan birer bilgi aracı olarak işlev görüyor."

Taner Beyoğlu ayrıca bakanlığın dergi yayıncılığına sağladığı destekleri paylaştı: "289 dergimize yıllık olarak abone oluyor ve ülkemiz genelindeki 1300 halk kütüphanemizde bu dergilere yer veriyoruz. Geçen sene itibarıyla bütçemizi iki katından daha fazla arttırarak yaklaşık 55 milyon liralık bir alım yaptık."

Dergilerin sürdürülebilirliği ve organizasyon

Dünya Dergiler Birliği (DergiBir) Başkanı Metin Uçar, etkinliği Türkiye'de dergiciliğin canlı olduğunun göstergesi olarak nitelendirdi ve "Dergiler birer okul ve yaşamaya devam etmeli" dedi. TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu ise dijital çağda fiziki dergiyle okuru buluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Program, tema ve süre

Organizasyon; DergiBir öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı, YTB, TİKA, Esenler Belediyesi, TGSP ve Rami Kütüphanesi katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlikte söyleşi, panel, atölye, seminer ve çocuklara yönelik programların yanı sıra edebiyat, kültür, gençlik, okul, ihtisas ve dijital yayınlar ile kurum dergileri ve fanzinler yer alıyor.

"Bi' Dünya Dergi Rami'de" temasıyla düzenlenen Dergi Günleri, şair, yazar, çizer, tasarımcı ve yayıncıları aynı platformda buluşturuyor. Gazze temalı oturumlar, dergi stantlarındaki mini etkinlikler ve sürpriz buluşmalarla zenginleştirilen etkinlik, 12 Ekim'e kadar dergi meraklılarını ağırlamaya devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "16. Uluslararası Dergi Günleri" Rami Kütüphanesi F3 Salonu'nda başladı. Etkinliğin açılışında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal (ortada), İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür (sol 4), Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu (sağ 3) ve davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.