160 Bin Yılda Bir Görüntülenen C/2024 G3 (Atlas) Kuyruklu Yıldızı, Dünya'dan Gözlemlenebilecek

C/2024 G3 (Atlas) Kuyruklu Yıldızı’nın Eşsiz Görünümü

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 160 bin yılda bir dünyadan görünme fırsatı sunan C/2024 G3 (Atlas) Kuyruklu Yıldızı'nın, önümüzdeki günlerde çıldırak gözle gözlemlenebileceğini duyurdu.

NASA'nın internet sitesinde paylaşılan Slovakya'dan çekilen görüntüler, bu muhteşem doğa olayının gözlemlenmesi için büyük bir fırsat sunuyor.

İnanılmaz Parlaklık

Açıklamada, kuyruklu yıldızın Güneş'e en yakın konumda olduğu için belirli anlarda gözlemlenebildiği ve son yılların en dikkat çekici kuyruklu yıldız manzaralarından birini sunacağı vurgulandı. Bu durum, Atlas'ın Venüs ile yarışacak ölçüde parlak hale gelmesine olanak tanıyacak.

Ayrıca, kuyruklu yıldızın ulaşacağı parlaklığın kesin olarak tahmin edilemeyeceği, ancak birkaç gün boyunca dünyadan çıplak gözle görünmeye devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Kuyruklu Yıldızın Yörüngesi

BBC'nin haberine göre, King's College London'dan astroparçacık fiziği ve kozmoloji araştırmacısı Dr. Shyam Balaji, mevcut yörünge hesaplamalarının kuyruklu yıldızın Güneş'in yaklaşık 8,3 milyon mil yakınından geçeceğini ortaya koyduğunu ifade etti. Bu nedenle, Atlas'ın “güneşi süpüren” bir kuyruklu yıldız olarak sınıflandırılabileceği belirtildi.

Dr. Balaji, bu nadir olayın en net şekilde güney yarım kürede gözlemlenebileceğini, kuzey yarım kürede ise Güneş'e olan konumu sebebiyle görüntülenmesinin zor olabileceğini vurguladı.