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17. Altın Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bu yıl 17. kez düzenlenen Altın Başarı Ödülleri töreni, İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 12:07
17. Altın Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

17. Altın Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Spiker Platformu ve Hayat dergisi tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen "Altın Başarı Ödülleri", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen muhteşem bir törenle sahiplerine ulaştı.

2023 yılı ödül töreninde, medya ve sanat dünyasından birçok ünlü isim yer aldı ve yazılı ile görsel basın, kültür-sanat, spor ve haber kategorilerinde ödüle değer görüldü.

Kültür Sanat Kategorisinde Ödüller

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Buğday Tanesi" filmi ile kültür sanat kategorisinde "Yılın Fark Yaratan Filmi Projesi" ödülünü kazandı. Anadolu Ajansı muhabiri Melik Fırat Yücel, haftalık vizyon filmleri derleme haberleri ile "Yılın En İyi Kültür Sanat Ajandası" ödülünü alırken, Tuğçe Utlu da TRT 2'de yayınlanan Hayat Sanat Programı ile "Yılın En İyi Kültür Sanat İçerik Üreticisi" ödülüne layık görüldü.

Spikerlik Ödülleri

Altın Başarı Ödülleri Spikerlik Özel Ödülü'ne Gülgün Feyman layık görüldü. Törende, TRT 1'den Işıl Açıkkar "Yılın En İyi Kadın Ana Haber Spikeri" ödülünü, A Haber'den Gökhan Kurt "Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri" ödülünü, TV Net'ten Sinem Karataş "Yılın İlham Veren Haber Spikeri" ödülünü, A Haber'den Demet Gedik ise "Yılın En İyi Kadın Spor Spikeri" ödülünü aldı.

Ödül Töreni ve Hedefler

Törende konuşma yapan Hayat dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya, Altın Başarı Ödülleri'nin her yıl farklı alanlarda ve kategorilerde başarı elde etmiş isimleri ödüllendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Spiker Platformu ve Hayat dergisi tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen "Altın Başarı Ödülleri"...

Spiker Platformu ve Hayat dergisi tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen "Altın Başarı Ödülleri", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Anadolu Ajansı muhabiri Melik Fırat Yücel, haftalık vizyon filmleri derleme haberleri ile "Yılın En İyi Kültür Sanat Ajandası" ödülüne layık görüldü.

Spiker Platformu ve Hayat dergisi tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen "Altın Başarı Ödülleri"...

Spiker Platformu ve Hayat dergisi tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen "Altın Başarı Ödülleri", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Anadolu Ajansı muhabiri Melik Fırat Yücel, haftalık vizyon filmleri derleme haberleri ile "Yılın En İyi Kültür Sanat Ajandası" ödülüne layık görüldü.

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