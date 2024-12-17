17 Aralık 2024 Gündem Özeti: Önemli Ziyaretler ve Etkinlikler

Bugünün Önemli Gündem Başlıkları
17 Aralık 2024'te Türkiye'de önemli ziyaretler ve etkinlikler gerçekleşecek. İşte detaylar:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Ziyareti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek. Ayrıca, Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü (Şeb-İ Arus) Uluslararası Anma Töreni'ne katılacak. (Konya/15.00/15.30/17.00/19.00)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde yapılacak Göç Politikaları Danışma Kurulu, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılacak. (Ankara/09.00/13.30/17.30)
Bakanların Aktiviteleri
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı" ile "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı Rapor Sonuçları" programına katılacak. (Ankara/10.00)
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki deprem konutları şantiyesinde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak. (Malatya/15.00)
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki anma törenine katılacak. (Konya/17.00)
TBMM Genel Kurul Toplantısı
TBMM Genel Kurulunda, 2025 yılı bütçesi ele alınacak ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 4 maddesi görüşülecek. (TBMM/11.00)
Ekonomi ve Finans Gelişmeleri
- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin satın alma gücü paritesi haber bültenini yayımlayacak. (Ankara/13.00)
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi ile bir kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. (Ankara)
Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri
- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesi sonrası yaşanan gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep)
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları izleniyor. (Gazze/Kudüs)
Güncel Etkinlikler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu TRT Farsi'nin tanıtım programına katılacak. (Ankara/19.00)
Spor Dalları Gelişmeleri
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayları" programına katılacak. (Ankara/13.00)
- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu 4 müsabakayla başlayacak. (İlk maçlar İstanbul, Konya, Rize ve Antalya'da)
- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi, İtalya'nın Roma takımına konuk olacak. (Roma/23.00)
- THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Barcelona ile karşılaşacak. (Barselona/22.30)
- BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, Dreamland Gran Canaria ile mücadele edecek. (İstanbul/19.00)
Ayrıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde çeşitli maçlar gerçekleştirilecek. (Saatleri belirtildi)