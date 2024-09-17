17 Eylül 2024 Gündemi Detayları

17 Eylül 2024 Gündemi

Önemli Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya'da çeşitli etkinliklere katılacak. Ziyaretleri arasında AK Parti İl Başkanlığı Bilgilendirme Toplantısı ve Adnan Menderes'e Vefa Buluşması yer alıyor. (10.00-18.30)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelecek ve 17 Eylül Bandırma'nın Kurtuluşu etkinliğine katılarak tarihi bir anma gerçekleştirecek. (11.30-20.30)

Bağımsız Etkinlikler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Osmaniye'de çeşitli açılış ve ziyaretlere katılacak. Bunu takiben bir basın toplantısı yapacak. (11.00-15.45)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da merhum Başbakan Adnan Menderes’in anma törenine katılacak. (11.00)

Ekonomi ve Finans Detayları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki Çeltik Festivali'nde yer alacak ve bölgedeki çeşitli kurumları ziyaret edecek. (10.30-18.00)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek ve seçim hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunacak. (10.00-15.30)

Dünya ve Diplomaside Gelişmeler

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve Hizbullah’a karşı başlattığı önleyici eylemlerle ilgili gelişmeler sıcak bir şekilde takip ediliyor.

Spor Dünyasından Haberler

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Gaziantep FK ile karşılaşacak. Maç İstanbul'da, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nın kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva merkezinde gerçekleştirilecek. (14.00)

Bugünün spor etkinlikleri arasında, Antalya’da Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvaları da yer alıyor.