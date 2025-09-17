17 Eylül 2025 Özel Haber Gündemi: Sağlık Bakanlığı'ndan Çocuk Akademileri ve Öne Çıkan Gelişmeler

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanlığından obezite ve dijital bağımlılığa karşı çocuk akademileri

Sağlık Bakanlığı, 0-2 yaş bebekleri olan anne-babalar ile anneanne, babaanne ve dedelerin de katılabildiği programların ardından, obezite ve dijital bağımlılıkla mücadele amacıyla çocuk ve genç akademi programlarını hayata geçirecek.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol: "Çok yakın zamanda 2-12 yaş arasında çocuklarımız için okul dersleri, evde sağlıklı bir iletişim, dijital bağımlılık ve obezite gibi birçok konuda eğitim vereceğimiz çocuk akademilerimiz başlayacak. Çocuk akademileri hem çocuklarımızın hem de anne, babalarının katılacağı bir eğitim modeli olacak" (Duygu Yener/Ankara) (Görüntülü)

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında 51 bin 359 gazi ve gazi yakını istihdam edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gazilere ekonomik, sosyal ve kültürel destek sunarken istihdamdan sağlığa, eğitimden sosyal faaliyete kadar hizmetler sağlıyor. Kamu kurumlarında 51 bin 359 gazi ve gazi yakını istihdam edildi.

Gazi ve gazi yakınları, sağlanan imkanlarla MHRS'den randevularını öncelikli alabiliyor ve evlerinde doğal gazı yüzde 50 indirimli kullanabiliyor (Sefa Bilgitekin/Ankara).

3- Tarım ve hayvancılıkta öncelikli yatırımlar için yol haritası çizildi

Yatırım Programı Hazırlama Rehberi kapsamına göre, sulama sahası 1000 hektardan büyük tüm tesisler ile rehabilitasyon veya modernizasyon projeleri "müstakil proje" olarak Yatırım Programı'na teklif edilecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yatırım programındaki büyük su işi projelerine öncelik verilecek (Hülya Ömür Uylaş-Mehmet Can Toptaş/Ankara).

4- AB, Gazze'deki soykırımı durdurmak için elindeki imkanları kullanmamakla suçlanıyor

Uluslararası Hukuka Saygı için Hukukçular Derneği (JURDI) Genel Sekreteri Benjamin Fiorini: "Derneğimiz, Avrupa Birliği'nin bu soykırım suçunun işlenmesini engellemek için elinin altındaki tüm imkanları kullanmadığını gözlemledi. Aksine (AB) hiçbir şey yapmadı"

Fiorini ayrıca şunu belirtti: "Mesela silah sevkiyatına son verilmedi. Bu, tam anlamıyla bir utanç" (Esra Taşkın/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü).

5- OVP'nin katılım finans ekosistemine destek olması bekleniyor

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, katılım esasına göre kurulacak kalkınma ve yatırım bankalarının reel ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlayacağını vurguladı. Akben: "Katılım sigortacılığı ve emeklilik planlarının geliştirilmesi ise risk paylaşımı ve sosyal adalet ilkelerine dayalı olarak bireylerin ve kurumların uzun vadeli güvence altına alınmasını destekleyecek, tasarrufların ekonomiye kazandırılmasına katkı sunacaktır" (Mahmut Çil/Tunahan Kükürt/İstanbul).

6- Türk iş insanları Kırgızistan ile 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine odaklandı

DEİK Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, orta vadede hedeflenen 5 milyar dolar ticaret hacminin Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'nun ana gündem maddelerinden biri olacağını söyledi. Mıstaçoğlu, forumda Kırgızistan'ın öne çıkardığı projelerin Türk iş dünyasına yeni fırsatlar sunacağını belirtti (Mert Davut/Ankara).

7- İnşaat sektöründe çalışan sayısı ilk kez 2 milyonu aşarak rekor kırdı

Sektördeki ücretli çalışan sayısı, verinin yayımlanmasına başlandığı 2009'dan bu yana ilk kez 2 milyon'u geçti. İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği Başkanı Engin Keçeli: "İnşaat üretiminin artması, kentsel dönüşümün hızlanması, altyapı yatırımları, deprem bölgesindeki konut üretimi gibi gelişmeler hem sektörümüzü büyüttü hem de sektörümüzdeki istihdamı artırdı" (Uğur Aslanhan/İstanbul).

8- Türkiye'deki inşaat firmalarının satışları 5 yılda 8 katına çıktı

Türkiye'deki inşaat firmalarının brüt satışları geçen yıl 4,1 trilyon lira'ya ulaştı. Gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların yurt dışındaki brüt satışları ise son 5 yılda yaklaşık 12 kat artış gösterdi (Mertkan Oruç/Ankara).

9- Savunmada 194 yıllık tecrübeye sahip kuruluşun direktörü von Hippel, Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı

Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü (RUSI) Direktörü Karin von Hippel: "Avrupalılar, özellikle İngilizlerle bir araya gelip hala en mantıklısının ne olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Aslında Türkiye orada çok önemli bir rol oynuyor çünkü Türkiye'nin savunma sanayisi büyüyor"

Von Hippel sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye inanılmaz. Bildiğiniz gibi insansız hava aracı teknolojisi, kabiliyet üretimi... Birçok şirketin Türkiye'den ürün satın aldığını biliyorum. Birçok Avrupalı da Türkiye'den ürün satın alıyor ve daha fazla işbirliği olacağını düşünüyorum" (Selen Valente Rasquinho/Brüksel) (Görüntülü).

10- Trafikte motosiklet gerçeği: Muayenesiz motosikletler risk oluşturuyor

Trafikteki motosikletlerin önemli bir bölümü zorunlu teknik muayeneleri yaptırılmadan kullanılıyor; bu durum sürücüler, yolcular ve yayalar için ciddi güvenlik riski oluşturuyor. TÜVTÜRK, motosikletlerin daha etkin kontrolü için ülke genelinde 7 istasyonda bu araçlara özel fren test cihazlarıyla hizmet veriyor. Mevzuat gereği küçük motorlu elektrikli bisikletlerin de muayeneye sokulması ve tescil işlemlerinin yapılması gerekiyor (Serhat Tutak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü).

11- Afrika, Merkatör Projeksiyonu'na karşı adım atıyor

Afrika Birliği destekli "Haritayı Düzeltin" kampanyasıyla, Dünya'yı gerçek boyutlarıyla tasvir etmeyen Merkatör Projeksiyonu yerine okullarda ve medyada "Eşit Dünya" projeksiyonunun kullanılması hedefleniyor. "Africa No Filter" İcra Direktörü Moky Makura: "Merkatör haritası, Afrika'nın boyutunu küçültüyor ve bu da onu önemsiz gösteriyor"

Makura ekledi: "Coğrafyanın en büyük yalanına son vermenin zamanı geldi. Haritalar, güç araçlarıdır. Afrika, gücünü geri kazanıyor" (Mevlüt Özkan/Emirhan Demir/İstanbul).

12- Suriyeliler, iç savaşta kaybettikleri yakınlarının akıbetini araştırıyor

Suriye Kimlik Tespit Merkezi sorumlusu doktor Enes el-Hurani: "Kayıp yakınlarına ulaşacak her bilgi, onların hayatında büyük bir anlam taşıyor. Bir aile, sadece çocuğunun öldüğünü öğrenip mezar yerini bilse bile bu, onlar için bir son olur ve yas tutabilmelerine olanak sağlar"

Kayıp yakını Zakaya Giyban: "Kardeşimin, eskiden hayatta olduğuna dair umudumuz vardı. Şimdi ise tek isteğimiz naaşını bulup defnetmek. Bir kabri olsun ki Fatiha okuyabilelim" (Mehmet Burak Karacaoğlu/Eşref Musa/Şam).

13- Doğal gaz talebinde büyümenin lokomotifi Orta Doğu ve Asya olacak

Küresel doğal gaz talebinin 2025'te yüzde 1,7 artışla 4,2 trilyon metreküp'e ulaşması bekleniyor; artışta Orta Doğu ve Asya öncü olacak. Küresel LNG ticareti yılın ilk yarısında yüzde 2,2 büyüyerek 340 milyar metreküp'e çıkarken Avrupa'da LNG ithalatı yüzde 23,5 arttı (Fuat Kabakcı/Ankara).

14- Marmara'da ağustos yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 58 azaldı

Ağustos yağış miktarı, uzun yıllar ortalaması 19 milimetre olan Marmara'da bu yıl aynı ayda 8 milimetre olarak ölçüldü; bu da ortalama yağışlarda yaklaşık yüzde 58 azalma anlamına geliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir: "Bu sene yüksek basıncın etkisi çok fazla oldu. Bu durum ağustosta Marmara'da yağışların ortalamaya göre yüzde 58 civarında azalmasına neden oldu" (Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü).

15- İstanbul'da sürücüler radyodan "Lütfen ambulansa yol ver" anonsu alacak

İstanbul'da, trafik veya gürültü nedeniyle ambulans sirenlerinin duyulamadığı durumlarda yakındaki araçların radyolarına frekans üzerinden "Lütfen ambulansa yol verin", "Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin" ve "Lütfen fermuar sistemini uygulayarak yaşama yol verin" şeklinde anonslar iletilecek. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner: "İstanbul'da özel bir uygulamayı başlatıyoruz. Araçların radyo frekansına girerek, sürücüler müzik veya radyo dinlerken frekansta ambulansın geldiğini uyaran uyarılar yapacağız" (Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü).

16- Karbon yakalamanın çevre dostu yöntemlerle yapılması önem taşıyor

California Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mihri Özkan: "Karbon yakalama teknolojisi, tek başına çözüm olmasa da iklim krizinin hafifletilmesi, çevresel zararın azaltılması ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesi için önemli bir araçtır"

Özkan ekledi: "Eğer yakalanan karbondioksit, çevre dostu yöntemlerle yeniden kullanılır veya güvenli şekilde depolanırsa, doğaya olan zarar minimuma indirilmiş olur" (Yeşim Yüksel/İstanbul).

17- Nevşehir'in "renkli pala"sı 50 yıldır tek renkli giysilerle geziyor

Gömleğinden pantolonuna, ayakkabısından kemerine kadar aynı renkte giyinen emekli işçi Nureddin Ortaçal, pala bıyıklarıyla birlikte kentte "renkli pala" olarak biliniyor. 63 yaşındaki Ortaçal: "13 yaşından beri renkli giyerim, bu bir heves. Kot pantolon ve tişört filan versen giyemem. İllaki böyle renkli takım olacak" (Behçet Alkan/Nevşehir) (Fotoğraflı-Görüntülü).

18- Kuşların Ağrı Dağı eteğindeki yuvası Karasu bataklığa dönüşme tehlikesi altında

Iğdır'da 200'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alan, küresel ısınma nedeniyle su gelişinde ve akışında düzensizlikler yaşıyor; aşırı yosun ve bitki oluşumuna yol açan kirlilik gözleniyor. Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Altıkat: "Burayı temizlemek için önce dip çamurunun, sonra yüzeydeki yosunların peyderpey temizlenmesi gerekiyor ki zincir reaksiyon başlayıp da orayı bataklığa kadar sürüklemesin" (Hüseyin Yıldız/Iğdır) (Fotoğraflı-Görüntülü).

19- Galatasaray, Avrupa'da 329. kez sahne alacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki 328 müsabakada 116 galibiyet ve 123 mağlubiyet yaşadı. Avrupa arenasında rakip fileleri 451 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 498 gole engel olamadı.

Daha önce 17 kez bu kulvarda yarışan Galatasaray, "Devler Ligi"nin 36 takımla oynanan yeni formatında mücadele edecek ilk Türk takımı olacak (Emrah Oktay/Frankfurt) (Grafikli).

20- Galatasaray, Alman takımlarına karşı 33. kez sahaya çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı 32 maçın 19'unda yenilmedi. Alman ekipleriyle yapılan mücadelelerde Galatasaray'ın bilançosu 7 galibiyet, 12 beraberlik, 13 yenilgi olarak kaydedildi (Emrah Oktay/Frankfurt).

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.