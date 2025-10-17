17. "İyilik Gemisi" El-Ariş'te: 900 Ton Yardım Gazze'ye Sevk Edilecek

17. "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı'na yanaştı; AFAD koordinasyonunda 900 tonluk insani yardım, Mısır Kızılayı işbirliğiyle kara yoluyla Gazze'ye gönderilecek.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 14:24
17. "İyilik Gemisi" El-Ariş'te: 900 Ton Yardım Gazze'ye Sevk Edilecek

17. "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı'nda: Yardımlar İndirilmeye Başlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan 17. "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı'na yanaştı ve gemideki insani yardım malzemelerinin boşaltılmasına başlandı.

Yükleme ve İçerik

Gemide, 14 Ekim'de Mersin Limanı'ndan hareket eden ve 17 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle taşınan yaklaşık 900 ton yardım malzemesi bulunuyor. Malzemeler, forkliftlerle geminin kargo bölümünden çıkarılarak tırlara yükleniyor.

Yardımlar arasında bebek maması, aç-tüket gıda paketleri ve konserve ürünler yer alıyor.

Sevkiyat ve Dağıtım Süreci

Yüklenen yardım malzemeleri, Mısır Kızılayı işbirliğiyle kara yoluyla Gazze'ye ulaştırılacak. Limandaki boşaltma ve sevkiyat işlemlerine ilişkin prosedürlerin tamamlanmasının ardından dağıtım süreci başlatılacak.

Yetkililer, lojistik ve güvenlik süreçlerinin tamamlanmasının ardından yardımların öncelikli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.

Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaşan 17. "İyilik Gemisi"ndeki insani yardım malzemeleri, Gazzelilere...

Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaşan 17. "İyilik Gemisi"ndeki insani yardım malzemeleri, Gazzelilere ulaştırılmak üzere indirilmeye başlandı.

Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaşan 17. "İyilik Gemisi"ndeki insani yardım malzemeleri, Gazzelilere...

