17. 'İyilik Gemisi'nden 900 Ton Yardım Refah Üzerinden Gazze'ye

El-Ariş Limanı'nda indirme işlemleri tamamlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ve 17 sivil toplum kuruluşu desteğiyle yola çıkan 17. 'İyilik Gemisi'ndeki 900 ton insani yardım malzemesinin, El-Ariş Limanı'ndaki indirme işlemleri tamamlandı.

Gemideki yardımlar, yürütülen 2 gün süren çalışmaların ardından gemiden tamamen indirildi. Yardımlar, bebek maması, 'aç–tüket' gıda paketleri ve konserve ürünlerden oluşuyor.

Toplam 52 tır ile yola çıkan yardım malzemeleri, Mısır Kızılayı işbirliğiyle Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak. 17. 'İyilik Gemisi' ise dönüş için El-Ariş Limanı'ndan ayrılacak.

