17 Kasım 2024 Gündem Özeti: Kongreler ve Spor Müsabakaları

Yasama Yürütme Siyaset

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Merkez İlçe 8'inci Olağan Kongresi'ne (11.00) ve AK Parti Amasra 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne (14.00) katılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Güneysu İlçe Kongresi'ne (11.00) iştirak edecek.

Dünya Diplomasisi

İsrail, Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeleri izlemeye devam ediyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor

Nesine 2. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

Nesine 3. Lig'de 11. hafta müsabakaları sona erecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta maçları gerçekleştirilecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın heyecanı, Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Lassa, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes, TOFAŞ-Aliağa Petkimspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Yörsan maçlarıyla yaşanacak. Maçların saatleri: İstanbul 13.00, 20.30; Bursa 15.30; Denizli 18.00.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında BOTAŞ-Danilos Pizza, Fenerbahçe Opet-YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut karşılaşmaları yapılacak. Saatler: Ankara 15.00, İstanbul 15.00, Kayseri 16.00.

Vodafone Sultanlar Ligi 9. haftasında Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor Eker ve VakıfBank-Türk Hava Yolları maçları oynanacak. Saatler: İstanbul 13.00, 15.30.

SMS Grup Efeler Ligi'nde 8. hafta müsabakaları, İstanbul Gençlikspor-Altekma, Fenerbahçe Medicana-TÜRŞAD, RAMS Global Cizre Belediyespor-Spor Toto, Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ve Arkas Spor-ON Hotels Alanya Belediyespor karşılaşmalarıyla sürecek. Saatler: İstanbul 14.00, 19.30; Şırnak 14.00; Ankara 15.00; Bursa 16.00; İzmir 17.00.

Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Görele Belediyespor, Avusturya'nın WAT Atzgersdorf takımına konuk olacak. (Viyana 20.00)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftası, Rize Belediyespor-DEPSAŞ Enerji ve Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla devam edecek. Saatler: Rize 13.00, Eskişehir 15.00.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.