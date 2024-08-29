17 Yıl Sonra Huron Gölü'nde Uçağın Enkazı Bulundu

Uçağın Enkazına Ulaşıldı

ABD'nin Michigan eyaletinde, 17 yıl önce Huron Gölü'ne düşen Socata TB-20 tipi uçağın enkazı, özel bir arama kurtarma şirketinin çalışmaları sonucunda bulundu.

Michigan Eyalet Polisi Açıklama Yaptı

Michigan eyalet polisi, uçağın enkazına Bois Blanc Adası yakınlarında ulaşıldığını duyurdu. Ekipler, uçağın pilotu ve yanında bulunan bir yolcuyla ilgili önemli bulgulara erişti.

İskelet Kalıntıları ve Kimlik Tespiti

Enkaz etrafında yapılan araştırmalarda iskelet kalıntılarına ulaşıldı. North Michigan Üniversitesi Adli Antropoloji Merkezi tarafından yapılan incelemelerde, bu kalıntıların 56 yaşındaki yolcu H. Brooke Stauffer Jr.'a ait olduğu belirlendi.

Olayın Geçmişi

Stauffer Jr.'ın, 2007 yılında 52 yaşındaki nişanlısı Karen Dodds'un pilotluğunu yaptığı Socata TB-20 ile yaptığı yolculuk sırasında Huron Gölü'ne düştüğü biliniyor. Kazadan iki ay sonra Dodds'un cansız bedeni bulunmuş, ancak Stauffer Jr.'a ait herhangi bir iz bulunamamıştı.

Yeni Arama Çalışmaları

Stauffer Jr.'ın ailesinin talebi üzerine, Ekim 2023 itibarıyla özel bir şirket arama çalışmalarına başlamış ve bu süreç, uçağın enkazına ulaşılmasıyla sonuçlanmıştır.