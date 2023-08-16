18-50 yaş için yüksek maaşı iş fırsatı! İŞKUR yayımlandı: Bekçi alımı için şartlar açıklandı

İŞKUR Ağustos ayına özel personel alımı yapılacağını açıkladı. Mezuniyet şartına bakılmadan yapılacak olan alımlar için tüm şartlar belli oldu. İŞKUR, personel alımları konusunda aktif bir şekilde çalışmaya devam ederken gözler bekçi alımına çevrildi. İşte bekçi alımı için tüm detaylar haberimizde.





BAŞVURU ŞARTLARI

TC vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Lise, önlisans ya da lisans mezunu olmak

Kamu haklarından yararlanabilmek

Alkol ya da uyuşturucu bağımlılığından ötürü tedavi görmemiş olmak

Terör örgütleriyle bağlantılı olan eylemlerde yer almamış olmak

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak