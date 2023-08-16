18-50 yaş için yüksek maaşı iş fırsatı! İŞKUR yayımlandı: Bekçi alımı için şartlar açıklandı
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Yüksek maaşlı iş ilanlarını araştıranlara müjdeli haber geldi. 18 yaşını tamamlayan herkesin başvuruda bulunabileceği bekçi alımları başladı. İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi alım şartları ve tüm detaylar…
İŞKUR Ağustos ayına özel personel alımı yapılacağını açıkladı. Mezuniyet şartına bakılmadan yapılacak olan alımlar için tüm şartlar belli oldu. İŞKUR, personel alımları konusunda aktif bir şekilde çalışmaya devam ederken gözler bekçi alımına çevrildi. İşte bekçi alımı için tüm detaylar haberimizde.
BAŞVURU ŞARTLARI
TC vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Lise, önlisans ya da lisans mezunu olmak
Kamu haklarından yararlanabilmek
Alkol ya da uyuşturucu bağımlılığından ötürü tedavi görmemiş olmak
Terör örgütleriyle bağlantılı olan eylemlerde yer almamış olmak
Esnek çalışma saatlerine uygun olmak
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