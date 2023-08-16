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18-50 yaş için yüksek maaşı iş fırsatı! İŞKUR yayımlandı: Bekçi alımı için şartlar açıklandı

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18-50 yaş için yüksek maaşı iş fırsatı! İŞKUR yayımlandı: Bekçi alımı için şartlar açıklandı
Yüksek maaşlı iş ilanlarını araştıranlara müjdeli haber geldi. 18 yaşını tamamlayan herkesin başvuruda bulunabileceği bekçi alımları başladı. İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi alım şartları ve tüm detaylar…

İŞKUR Ağustos ayına özel personel alımı yapılacağını açıkladı. Mezuniyet şartına bakılmadan yapılacak olan alımlar için tüm şartlar belli oldu. İŞKUR, personel alımları konusunda aktif bir şekilde çalışmaya devam ederken gözler bekçi alımına çevrildi. İşte bekçi alımı için tüm detaylar haberimizde. 

bekçi alım

BAŞVURU ŞARTLARI 

TC vatandaşı olmak 

18 yaşını doldurmuş olmak 

Lise, önlisans ya da lisans mezunu olmak 

Kamu haklarından yararlanabilmek 

Alkol ya da uyuşturucu bağımlılığından ötürü tedavi görmemiş olmak 

Terör örgütleriyle bağlantılı olan eylemlerde yer almamış olmak 

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

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