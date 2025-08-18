DOLAR
18 Ağustos 2025 Gündem Özeti: Siyaset, Ekonomi ve Spor

18 Ağustos 2025 gündemi: siyaset, ekonomi, dış politika ve spor programları; bakan ve liderlerin etkinlikleri ile önemli ekonomik veri açıklamaları.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 00:00
18 Ağustos 2025 Gündem Özeti: Siyaset, Ekonomi ve Spor

18 Ağustos 2025 Gündem Özeti

Anadolu Ajansı — Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyaset

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak ve "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek. (Ankara/10.30/Aydın/20.00)

Yasama Yürütme Siyaset

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İngilizce Dersi Öğretim Programı Eğitici Eğitimi'ne, Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutman Bilgilendirme Toplantısı'na ve TÜGVA Şanlıurfa Yaz Okulları Finali'ne katılacak. (Ankara/09.30/11.00/Şanlıurfa/18.30)

Ekonomi Finans

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulu 4'üncü Toplantısı ile Devlet Su İşleri Kazıcı Yükleyici Teslim ve Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek. (Ankara/11.30-15.00)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yedpa Ticaret Merkezi'ni ve İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nı ziyaret edecek; ayrıca Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği 11. Laleli Tekstil Giyim Alışveriş Festivali açılış programına katılacak. (İstanbul/10.00-14.00-20.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin sosyoekonomik seviye verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. (Ankara)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak. (İstanbul/10.00)

Dünya Diplomasi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle bir araya gelecek. (Washington)

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı, Gazze'ye yönelik saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinliğiyle ilgili basın toplantısına katıldıktan sonra KKTC'de cimnastik salonu açılışı yapıp, milli sporcularla buluşacak. Bakan Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek. (İstanbul/11.00/Lefkoşa/16.30/18.00/18.45)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası, Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasıyla tamamlanacak. (İstanbul/21.30)

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası, Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçıyla sona erecek. (Diyarbakır/21.30)

Türkiye Yelken Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Fatih Belediyesi Kano Kürek Yelken Spor Merkezi'nde yapılacak. (İstanbul/19.00)

