18 Aralık 2024 Gündem Özeti: TBMM'den Faiz Kararlarına Kadar Önemli Gelişmeler

Günlük Gündem Özeti (18 Aralık 2024)

Anadolu Ajansı tarafından derlenen haberlere göre, Türkiye'de bugün önemli siyasi, ekonomik ve spor olayları yaşanacak.

TBMM ve Siyasi Gelişmeler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüşerek, ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. (TBMM/11.30/12.30)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Necip Hablemitoğlu Parkı açılış ve anma törenine katılacak, ardından Ankara Kalkınma Projesi Tarım Kampüsü ve Rekreasyon alanında gezinti gerçekleştirecek. (Ankara/12.30/14.00)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Araştırma Komisyonu toplantısında sunum yapacak. (TBMM/11.00)

Bugün ayrıca, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5 ila 13. maddeleri görüşülecek. (TBMM/11.00)

Ekonomi ve Finans Alanındaki Gelişmeler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenecek "Türkiye Girişimci Buluşması Ödül Töreni"ne katılacak. (İstanbul/18.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ait konut satış istatistiklerini duyuracak. (Ankara/10.00)

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekim ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

ABD Merkez Bankası ise akşam saatlerinde faiz kararını duyuracak. (Washington/22.00)

Dünya Diplomasisi ve Uluslararası Gelişmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Zirvesi kapsamında D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. Toplantısı'na katılacak.

Avrupa Birliği-Batı Balkanlar liderleri zirvesi Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Suriye'deki gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ise dikkatle izleniyor.

Güncel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi'nde düzenlenecek 44. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi programına katılacak. (Ankara/16.00)

Spor Dünyası

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 10 maç oynanacak. Mücadelelerin saatleri ve yerleri şu şekilde sıralanıyor:

Ankara Keçiörengücü - Net Global Sivasspor (13.00)

Muşspor - Onvo Antalyaspor (13.00)

GMG Kastamonuspor - Sipay Bodrum FK (15.30)

Boluspor - 1461 Trabzon FK (15.30)

Çorluspor - Kocaelispor (18.00)

Esenler Erokspor - Uğur Okulları İstanbulspor (18.00)

Centrale Hospital Ümraniyespor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (18.00)

Erzurumspor FK - Sakaryaspor (20.30)

Menemen FK - MKE Ankaragücü (20.30)

Gaziantep FK - 52 Orduspor (20.30)

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Cercle Brugge ile mücadele edecekken, Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Bir dizi basketbol maçı ve güreş genel kurulu da güncel etkinlikler arasında yer alıyor.

FIFA Kıtalararası Kupa final maçı Katar'da oynanacak; bu kez Real Madrid ile Pachuca karşı karşıya gelecek. (Doha/21.00)

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