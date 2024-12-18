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18 Aralık 2024: İş Dünyası ve Politika Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne katılacak; Türkiye'de ekonomik veriler açıklanacak.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:01
18 Aralık 2024: İş Dünyası ve Politika Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Aralık 2024'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne katılacak. Ayrıca, Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi bir törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından, ortak bir basın toplantısı düzenlenecek ve Mikati onuruna resmi bir akşam yemeği verilecek.

(Ankara/14.00/17.00/18.00/18.45/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM'de Önemli Görüşmeler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüşerek, ortak bir basın toplantısı yapacak.

(TBMM/11.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomik Veriler Gündemde

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ait konut satış istatistiklerini ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

Dış Politika ve Diplomasi Toplantıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Zirvesi kapsamında, Mısır'da düzenlenecek D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. Toplantısı'na katılacak. Ayrıca, Avrupa Birliği-Batı Balkanlar liderleri zirvesi de Brüksel'de gerçekleştirilecek.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Gündemi

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu, 10 farklı maçla devam edecek. Ek olarak, UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz RAMS Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak.

(Brugge/20.30/21.00)

Önemli Toplantılar ve Törenler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi'nde düzenlenecek 44. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi programına katılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Bu etkinlikler ve toplantılar, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gündeminin şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

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