18. İstanbul Bienali 'Üç Ayaklı Kedi' 20 Eylül'de Beyoğlu-Karaköy'de

18. İstanbul Bienali 'Üç Ayaklı Kedi' 20 Eylül'de kapılarını açıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 'Üç Ayaklı Kedi' başlığıyla düzenlenen 18. İstanbul Bienali, 20 Eylül'de başlayarak Beyoğlu-Karaköy hattındaki 8 mekana yayılıyor.

Bienalin formatı ve ilk etap

Koç Holding'in desteğiyle gerçekleştirilen festivalin küratörlüğünü Lübnanlı Christine Tohme üstleniyor. Üç yıla yayılan bir kurgu ile kurgulanan bienalin ilk ayağı 20 Eylül-23 Kasım tarihleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. Bu ilk etapta dünyanın farklı coğrafyalarından 47 sanatçının çalışması, İstanbul'un tarihi dokusu ve dinamik yapısıyla iç içe geçmiş mekanlarda sergilenecek.

Bienal kapsamında sergilerin yanı sıra canlı performanslar, film gösterimleri ve konuşmalardan oluşan geniş bir kamusal program da izleyiciyle buluşacak.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın açıklamaları

Fransız Yetimhanesi Bahçesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, bienalin 1987'den bu yana sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"İstanbul Bienali, İstanbul'u kültür-sanatın dünya çapındaki merkezlerinden biri haline getirme vizyonumuz doğrultusundaki en önemli adımlardan biri. 38 yıldır İstanbul'un sanat yaşamını besleyen bienal, uluslararası sanat gündemine yön veren eğilimleri yansıttı, yeni tartışmalar açtı, şaşırtıcı, düşündürücü, besleyici ifade biçimleri sundu."

Eczacıbaşı ayrıca: "Bienalin yaşamlarımıza sayılarla ölçülebilenin çok ötesinde katkıları oldu. İstanbul Bienali, nitelikli sergi ve etkinlik programlarının yanı sıra çok katmanlı bir diyalog alanı oluşturmasıyla da İstanbul'un sanat yaşamına katkıda bulundu. Her edisyon yeni düşüncelerle, yeni biçimlerle, yeni dünyalarla karşılaşmamızı sağladı." ifadelerini kullandı.

Koç Holding'den destek ve değerlendirme

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, kültürel sürekliliğe yönelik destekleri toplumsal sorumluluk kapsamında gördüklerini belirtti ve bienalin 2007-2036 yılları arasındaki ana sponsorluğunu sürdürmenin gururunu vurguladı. Koç, sanatın toplumsal varoluş için önemine değinerek bienalin uluslararası itibar ve kültürel katkısına inandıklarını ifade etti.

Küratör Christine Tohme'nin sözleri

Christine Tohme bienal hazırlıkları boyunca destek olanlara teşekkür ederek duygularını paylaştı ve şu vurguyu yaptı:

"Tek umudumuz, yaptığımız işler aracılığıyla bu dünyada baskı altında olan insanların hislerini biraz olsun değiştirebilmektir. Sözlerimi ve işlerimi, hayatını kaybeden herkese adıyorum. Onların mağduriyetlerini, aynı zamanda onurlarını anmak için… Çünkü onları her zaman hatırlayacağız."

Tohme ayrıca güçlü biçimde şu çağrıyı yineledi: Filistin'de yaşanan soykırımı durdurmak zorundayız. Bienalin teması ve küratöryel yönelimi hakkında ise şunları söyledi:

"18. İstanbul Bienali, yaşamın bizzat kuşatma altında olduğu, tüm yaşam dünyalarının gözlerimizin önünde yok edildiği bir dönemde tasarlanıp izleyiciye sunulmaktadır. Bienal'in küratöryel yöneliminin merkezinde yer alan kendini muhafaza etme ve geleceğe dönüklük kavramları, bu zorunluluğu hem teyit etmekte hem de karmaşıklaştırmaktadır."

Bienal mekanları

Bu yıl bienal, Beyoğlu-Karaköy hattında birbirine yürüme mesafesinde yer alan ve bazıları ilk kez bienale ev sahipliği yapacak 8 mekana yayılıyor. Mekanlar arasında Galata Rum Okulu, Zihni Han, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde 35 numaralı binanın zemin katı, Muradiye Han, Galeri 77, Külah Fabrikası, Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi ve İstiklal Caddesi'ndeki Elhamra Han yer alıyor. Galata Rum Okulu bu yıl da geniş bir seçkiyle bienal izleyicilerini ağırlayacak.

Erişilebilirlik, rehberli ve mülteci turları

Bienalin rehberli tur programı kapsamında uzman rehberlerle tek mekanlık turlar ile dört mekandan oluşan rotalı yürüyüş turları düzenlenecek. İKSV'nin Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank ve Erişilebilir Her Şey Derneği işbirliğinde Galata Rum Okulu ve Zihni Han'da erişilebilir turlar yapılacak; bu turlar görme farklılığı olan katılımcılar için sesli betimleme ve sağır bireyler için işaret dili çevirisi içerecek.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve partnerlerinin danışmanlığında mülteci turları düzenlenecek. Bu turlar sosyal entegrasyon ilkelerine uygun, hassas içerik gözetilerek hazırlanacak; Türkçe anlatımlı ve ihtiyaç halinde çevirmen desteği sağlanabilecek. Galata Rum Okulu'nda her çarşamba 15.00-16.00 arasında düzenlenecek turlar ücretsiz olacak.

Çocuk ve gençlere yönelik öğrenme programı

Koç Holding destekli ve PACE Çocuk Sanat Merkezi işbirliğindeki Bienal Öğrenme Programı, çocuklara ve gençlere hem bienal eserlerini keşfetme hem de kendi sanat eserlerini üretme imkanı sunacak. Program sergi keşfi ve atölye çalışması olmak üzere iki bölümden oluşuyor; katılımcılar sanatçılardan ilhamla getirdikleri objeleri ileri dönüşümle üç boyutlu eser haline getirebilecekler.

Ziyaret bilgileri

Bienal pazartesi günleri hariç her gün 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek. Açılış haftasına özel olarak sergiler 22 Eylül'de de gezilebilecek. Detaylı bilgi ve programa erişim için bienal.iksv.org adresi ziyaret edilebilir.