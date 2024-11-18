18 Kasım 2024 Gündemi: G20 Zirvesi ve Ekonomik Gelişmeler

18 Kasım 2024 Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirve sırasında 'Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Tanıtım Toplantısı' ile 'Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele' oturumları, ayrıca 'Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu' konulu oturumlara iştirak edecek. Erdoğan, bu kapsamda 'MIKTA Liderler Buluşması'nda da yer alacak.

Yerel Ziyaretler ve Toplantılar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli'de çeşitli etkinliklere katılacak. 'Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı'na, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirecek. Aynı zamanda 'Denizli İş Dünyası Buluşması'na da iştirak edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı’na başkanlık edecek.

TBMM’de Bütçe Görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2025 yılı bütçesi ele alınacak.

Ekonomi ve İstatistik Açıklamaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tokat'ta gençlerle bir araya gelecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini ve ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine dair iş gücü istatistiklerini de duyuracak.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan üzerindeki saldırılarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'nde düzenlenecek 'Geleceğe Miras Projesi 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı'na ve Side Müzesi Açılışı’na katılacak. Ayrıca Rami Kütüphanesi'ndeki Ali Kuşçu Sergisi'ni ziyaret edecek.

Spor Gündemi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Van'da İpekyolu Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılış törenine ev sahipliği yapacak. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ile oynayacağı maç öncesinde Kayseri’de antrenman yapacak.

Ümit Milli Takım ise Kocaeli'nde Sırbistan ile karşılaşacak. Hentbol Erkekler Süper Lig'inde ise Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor’un mücadelesi gerçekleşecek.

Bütün bu gelişmeler, Türkiye’nin iç ve dış dinamizmini yansıtırken, ekonomik ve sosyo-kültürel alandaki yansımaları da gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.