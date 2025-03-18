18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nde Duygu Dolu Anlar

Çanakkale'deki anma törenlerinde 'Çanakkale Geçilmez' altın madalyası, Türk bayrağına toka edildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:59
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nde Duygu Dolu Anlar

Çanakkale'de Duygusal Anma Törenleri

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri, Çanakkale'de büyük bir coşku ile kutlandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Çanakkale Geçilmez' yazılı altın madalyayı Türk bayrağına toka ederek önemli bir kutlama gerçekleştirdi.

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda Bir Araya Geldiler

Etkinlikler kapsamında, anma törenlerinin ilki Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Bakan Güler, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şube Başkanı Enes Arslan ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törenin Önemli Anları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına verilen altın madalya, Bakan Güler tarafından Türk bayrağına takıldı. Ardından, bayrağın göndere çekilmesi ile birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende ayrıca, Çanakkale Boğazı'nda demirli 'TCG Kınalıada' korvetinden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Bakan Güler'den Çocuklarla Poz

Program sonunda çocuklarla birlikte fotoğraf çektiren Bakan Güler, son olarak Vali Toraman'ı ziyaret etti. Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, İngiltere'nin Askeri Ataşe Yardımcısı Nick Mattock, Yeni Zelanda Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Erin Morriss ve diğer siyasi parti temsilcileri katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında...

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale'deki anma törenlerinden ilki, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında...

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale'deki anma törenlerinden ilki, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

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